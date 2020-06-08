الاحتلال يعتقل 28 مواطنًا غالبيتهم من القدس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، (28) مواطناً من الضفة، بينهم (21) مقدسياً على الأقل، وثلاثة فتية من بيت لحم.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت (21) مواطناً مقدسياً على الأقل واستدعت آخرين وهم: رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، ومحمد الصياد، وإيهاب ابو اسبيتان، وأحمد موسى مصطفى، وفريد الباسطي، ومحمد الشبل، وأحمد خويص، وطلال الصياد، وناجي أبو جمعة، وخالد أبو غنام، وإياد الهدرة، ومعاذ الأشهب، وجهاد عويضة، وأحمد عرفات، ونضال عفانة، سامر شنك، وحازم غرابلة، ومازن بدر، ووسيم الرشق، وأشرف عبيد، وزهير عبيد.

واعتبر أن حملات الاعتقال الممنهجة التي يستمر الاحتلال في تنفيذها في القدس، تهدف إلى تقويض أي دور فاعل من شأنه المساهمة في دعم صمود المواطن المقدسي، وحماية المسجد الأقصى، مشيراً إلى أن حالات الاعتقال في القدس وصلت إلى (845) حالة اعتقال، وذلك منذ مطلع العام الجاري 2020، طالت خلالها كافة الفئات، وهي نسبة الاعتقالات الأعلى مقارنة مع المحافظات الأخرى.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فتية من بيت لحم وهم: نصر الله إبراهيم صبيح (16 عاماً)، ومحمود أحمد صلاح (16 عاماً)، ومحمد حسين ديرية (15 عاماً).

ومن جنين اُعتقل مواطنان وهما: محمد ياسر خزيمية، ومهدي زكارنة، يُضاف إلى المعتقلين وسام زكريا عويضات من بلدة شيوخ قضاء الخليل وهو طالب في جامعة بيرزيت، حيث جرى اعتقاله من أمام حاجز عسكري، ومحمد لطفي بني عودة من خربة الحديدية في الأغوار الشمالية.