لمواجهة كورونا: Fitbit تكشف عن جهاز تنفس صناعيّ منخفض التكلفة

أعلنت شركة "فيتبيت" عن تطويرها جهاز تنفس للطوارئ "منخفض التكلفة" وسهل الاستخدام للمساعدة في علاج مرضى فيروس #كورونا والتغلب على الوباء.

وبحسب موقع "الدايلي مايل"، فقد حصل الجهاز الذي أطلقت عليه الشركة اسم "Fitbit Flow" على الموافقة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).

ووفقًا لشركة Fitbit المطورة للأجهزة القابلة للارتداء، فإن Flow سهل الاستخدام، وقد يقلل من العبء على المتخصصين الذين يحتاجون عادةً للإشراف على أجهزة التهوية، لا سيما وأن هناك نقصاً في أجهزة التنفس التقليدية في المستشفيات الأميركية، كما هو الحال في العديد من مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت "فيتبيت" أن كل جهاز من أجهزة تنفس الطوارئ Flow ستبلغ تكلفته أقل من 5000 دولار لكل جهاز.

وقال جيمس بارك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيتبيت: "لقد تحدى كورونا الجميع لدفع حدود الابتكار والإبداع، وقد استخدمنا كل شيء في حوزتنا لتطوير المنتجات التي تدعم المرضى وأنظمة الرعاية الصحية بسرعة أكبر".

وأضاف: "لقد رأينا فرصة لحشد خبرتنا في تطوير وتصنيع أجهزة الاستشعار المتقدمة وسلسلة التوريد العالمية لدينا لتلبية الحاجة الماسة والمستمرة لأجهزة التهوية والمساعدة في إحداث فرق في المعركة العالمية ضد هذا الفيروس".

وقالت "فيتبيت" إنها تهدف إلى توفير "كميات كبيرة من أجهزة الطوارئ هذه بسرعة لمقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم باستخدام البنية التحتية الصناعية الهامة للشركة".

وأضافت الشركة أنها تجري حالياً محادثات مع الوكالات الفيدرالية ووكالات الولايات الأميركية لفهم الأماكن التي تكون فيها أجهزة التنفس مطلوبة جداً حالياً.

ولتطوير جهاز التهوية Flow، تعاون Fitbit مع مجموعة عمل COVID Innovation في مركز Mass General Brigham وأطباء طب الطوارئ في جامعة أوريغون للصحة والعلوم (OHSU).

وقال ديفيد شيريدان، طبيب الطوارئ في OHSU : "إن Fitbit Flow هو مثال رائع على الابتكار المذهل الذي يظهر عندما تستخدم الأوساط الأكاديمية والصناعة الابتكار القائم على حلّ المشكلات للاستجابة بسرعة لحاجة مهمة، فكورونا هو مرض جديد ولا يزال لدينا الكثير لنتعلمه عن تطور هذا المرض وعلاجه والتكرار المحتمل لهذا المرض، ومن المهم أن نطور الحلول التي يمكن أن تساعد في ضمان أن أنظمتنا الصحية لديها المعدات التي تحتاجها الآن - وفي المستقبل - إذا رأينا عودة لـ COVID-19."