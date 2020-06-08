ميزة جديدة من فايسبوك ستسهل عليكم هذه المهمة المحرجة

أطلق موقع #فايسبوك ميزة جديدة تسمى إدارة النشاط أو Manage Activity تتيح للمستخدمين حذف مشاركاتهم القديمة دفعة واحدة، بالإضافة الى إمكانية حذف المنشورات الفردية أو بشكل مجمّع.

ووفقاً لما نقله موقع "ذا فيرج" التقني، فإن فايسبوك سيقدم خيارات التصفية للمساعدة فى العثور على المنشورات التي تضم أشخاصاً معينين فيها أو في نطاق زمني معين، وستأتي هذه الميزة أولاً إلى تطبيقات الهاتف المحمول من فايسبوك.

ووفقاُ لفايسبوك، تهدف هذه الميزة إلى "تسهيل الأمر على حضورك على فايسبوك لتعكس بدقة أكثر من أنت اليوم كمثال على ذلك، يقترح أن شخصاً ما قد يرغب في حذف المحتوى القديم عندما يكون على وشك بدء العمل بدوام كامل بعد الكلية أو إزالة المشاركات التي تذكره بعلاقة قديمة".

وهناك خياران مختلفان لإزالة مشاركة من المخطط الزمني، حيث يمكن إرسالها إلى سلة المهملات، حيث ستتم إزالتها من العرض العام على الفور ولكن تحذف نهائياً بعد 30 يوماً فقط، (يمكن حذف المشاركات يدوياً في وقت أقرب.) أو بدلاً من ذلك، يمكن أرشفة مشاركة، ما يعني أنها لم تعد عامة ولكن لا يزال من الممكن عرضها بشكل خاص.

ولعل إدارة النشاط هي أحدث محاولة من فايسبوك لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في بياناتهم. ففي العام الماضي، أطلقت أخيراً أداة Clear History، والتي تتيح للمستخدمين فصل بيانات تصفحهم للإنترنت عن حساباهم على فايسبوك، لكن مع أن الاسم مضلل نوعاً ما، فهي لا تحذف أي بيانات، بل تلغي الرابط بين تصفحك وحسابك وذلك لمنع استهدافك بالإعلانات التي تبحث عن كلمات مفتاحية مرتبطة بها عبر محركات البحث.