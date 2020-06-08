هل ترغب في امتلاك كمامة تحمل صورتك؟ إليك طريقة الحصول عليها

في طريقة مبتكرة للترويج للكمامات وتشجيع الناس على شرائها، قام أحد المصورين الفوتوغرافيين في مدينة تشيناي الهندية بتطوير كمامات جديدة تحمل صور مستخدميها.

تطوير كمامات تحمل صور مستخدميها

ووفقاً لما جاء في تقارير إخبارية، فقد قام غانديناغار، وهو مصور هندي من مدينة تشنياي عاصمة ولاية تامل نادو الهندية، بابتكار طريقة تسمح لأي شخص بطباعة النصف السفلي من وجهه على الكمامة، وبالتالي تصبح الكمامة تشبه شكل وجه الرجل عند ارتدائها.

وقالت التقارير أن هذه الكمامات الجديدة شبيهة بالكمامات العادية التي تغطي الفم والأنف، مع وجود رباطين مطاطيين في الجانب يتم تعليقهما حول الأذنين، لافتة إلى أن الاختلاف الأساسي هو أنه بدلاً من أنها قطعة قماش عادية، فإنه مرسوم عليها النصف السفلي من وجه صاحبها.

كيف يمكنك الحصول على كمامة تحمل صورتك؟

وأشارت إلى أنه يمكن لأي شخص الحصول على هذه الكمامة، حيث يقوم فقط المصور بالتقاط صورته ثم طباعتها، وتصبح الكمامة التي تحمل نفس وجه السفلي جاهزة خلال 20 دقيقة فقط.

وبحسب تصريحات للمصور الهندي، فإنه تلقى طلبات من العديد من دول العالم للحصول على كمامته، خاصة بعد الرواج الكبير الذي حققته على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.