وكالة الرأي الفلسطينية الأندية الثمانية تشرع في التحضير للدور ربع النهائي لكأس القطاع وكالة الرأي الفلسطينية "ملعب النور".. المرشح الرئيسي لاستضافة دوري الأبطال وكالة الرأي الفلسطينية إصابتان جديدتان بكورونا في الدوري الإنجليزي وكالة الرأي الفلسطينية هل ترغب في امتلاك كمامة تحمل صورتك؟ إليك طريقة الحصول عليها وكالة الرأي الفلسطينية ابتكار أقمشة ذكية لمراقبة العلامات الحيوية لجسم مرتديها وكالة الرأي الفلسطينية ميزة جديدة من فايسبوك ستسهل عليكم هذه المهمة المحرجة وكالة الرأي الفلسطينية لمواجهة كورونا: Fitbit تكشف عن جهاز تنفس صناعيّ منخفض التكلفة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 27 مواطنًا غالبيتهم من القدس وكالة الرأي الفلسطينية أعراض الاصابة بهشاشة العظام وأسباب الاصابة به وكالة الرأي الفلسطينية علامات تدل على أنك غير مناسب في مكان العمل وحان وقت التغيير
أخبار » الرياضة و الملاعب

إصابتان جديدتان بكورونا في الدوري الإنجليزي

08 حزيران / يونيو 2020 08:58

إصابتان جديدتان بكورونا في الدوري الإنجليزي
إصابتان جديدتان بكورونا في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدرجات الأدنى للدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، عن حالتي إصابة بفيروس كورونا في الدرجة الثانية في أحدث جولة من الفحوص.

وذكرت رابطة دوري الدرجات من الثانية وحتى الرابعة "تؤكد الرابطة خضوع 1179 لاعبا ومدربا وموظفا من 24 فريقا للكشف (عن فيروس كورونا في الفترة من الثالث وحتى السادس من يونيو) مع اكتشاف حالتي إصابة من ناديين".

وأضافت "الشخصان اللذان تم اكتشاف إصابتهما دخلا العزل الفردي بالتوافق مع إرشادات الرابطة بينما سيُسمح لكل من جاءت نتيجة عيناتهم سلبية بدخول منشآت التدريب".

ولم تكن هناك حالات إصابة بين 4 فرق في الدرجة الثالثة، بينما ظهرت حالة واحدة في 4 فرق في الدرجة الرابعة.

ويعود دوري الدرجة الثانية في 20 يونيو على أن تقام المباريات بدون حضور الجماهير.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" تنفذ مشروع تعبئة أسطوانات غاز الطهـي على اسر متعففه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟