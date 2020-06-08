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"ملعب النور".. المرشح الرئيسي لاستضافة دوري الأبطال

08 حزيران / يونيو 2020 08:59

"ملعب النور".. المرشح الرئيسي لاستضافة دوري الأبطال

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، المدينة المرشحة لاستضافة بطولة دوري أبطال أوروبا "المصغرة"، المقرر إقامتها في أغسطس لاستكمال البطولة الأكبر في أوروبا.

وقالت "بيلد" إن العاصمة البرتغالية لشبونة هي المرشحة الرئيسية لاستضافة بطولة دوري أبطال أوروباالمصغرة.

وبات "ملعب النور" التابع لبنفيكا البرتغالي، المرشح الرئيسي لاستضافة دوري أبطال أوروبا، متفوقا على ملعب نادي إينتراخت فرانكفورت، المرشح الثاني الذي تناوله مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

وكان من المقرر أن تستضيف إسطنبول نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكن انتشار وباء كورونا أجبر المسؤولين على إيقاف البطولة في دور الـ16.

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