الأندية الثمانية تشرع في التحضير للدور ربع النهائي لكأس القطاع

شرعت الأندية الثمانية المشاركة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس القطاع في التحضير لاستئناف المسابقة المقرر في 19 من الشهر الجاري، ذلك بعد توقف بسبب تجميد الأنشطة الرياضية, عقب انتشار فايروس كورونا، حيث شرع نادي غزة الرياضي في الاستعدادات، حيث يخوض تدريباته على ملعب النادي في منطقة السودانية تحت قيادة المدرب صائب جندية، والمدرب العام نبيل صيدم.

ويسعى الفريق تعويض هبوطه هذا الموسم من الدرجة الممتازة إلى الأولى، ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية في بطولة الكأس. وسيلاقي الفريق الأبيض نادي الهلال في 20 الجاري على ملعب فلسطين الوزاري .

وبدوره، بدأ نادي نماء، استعداداته لمواجهة شباب خان يونس في ذات الدور، وذلك تحت قيادة المدرب صالح عسلية، بمشاركة اللاعبين كافة على ملعب محمد أبو تريكة، فيما عاد شباب خان يونس إلى تدريباته الجماعية مع انتهاء حدة جائحة "كورونا"، وذلك على ملعب خان يونس البلدي، بإشراف المدرب أحمد عبد الهادي. يذكر أن الفريقين سيلتقيان في الدور المقبل في كأس القطاع.

وخاض شباب رفح تحت قيادة مدربه رأفت خليفة, تدريباته، وذلك على ملعب رفح البلدي, للاستعداد بشكل جيد للمنافسة على لقب البطولةـ حيث قرر الجهاز التدريبي خوض مباراتين تجريبيتين للوقوف على تحضيرات الفريق والتركيبة الرئيسية التي ستخوض اللقاء المرتقب. وتأتي الخطوة مع موافقة مجلس الإدارة على إعارة عدد من الوجوه الشابة، وهم: الحارس أمين شاهين، ونظمي الحولي نجل المدرب جمال الحولي، ومحمود السيلاوي، فيما يدرس ملف إعارة اللاعبين محمد البلبيسي، وبلال قشطة، ورباح النقلة، وحسام القططي.

في المقابل، خاض اتحاد خان يونس، تدريبه بمشاركة اللاعبين كافة بحضور رئيس النادي د. محمد المصري، و م. وائل الجبور، والمستشار إبراهيم العقاد، وكوكبة من محبي ومشجعي الفريق. وسيلتقي الفريقان الجمعة في 19 من الشهر الجاري على ملعب الشهيد محمد. وتأتي الخطوة مع نية النادي، تجديد عقد حارسه عطايا جودة لموسم جديد.