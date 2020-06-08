النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2029)الاثنين 8/6/2020

08:29الاحتلال يعتقل 27 مواطنًا غالبيتهم من القدس

09:46النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2029)الاثنين 8/6/2020

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟