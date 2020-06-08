النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2029)الاثنين 8/6/2020
أخبار فلسطينية
- السلطة تنفي تقارير عن إحباطها هجوماً في الضفة
- حماس: جهود هنية لنقل جثمان شلح لغزة "تكللت بالنجاح"
- وفد قيادي لحماس يعزي قيادة الجهاد بوفاة شلح بأسطنبول
- مشعل ينعى رفيق دربه القائد شلح: رحل بعد سنوات حافلة من الجهاد
- بناءً على طلب أسرته.. دفن الراحل شلح في مخيم اليرموك بسوريا
- نفي فلسطيني لمزاعم إسرائيلية عن إحباط عملية ضد الاحتلال
- وزيرة الصحة: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في حلحول
أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يعترف بقتل إياد الحلاق… والطيبي يصف قوات الشرطة الإسرائيلية بـ”القمامة
- كورونا يضرب إسرائيل ويكبدها عجزا ماليا 6% من الناتج المحلي الإجمالي
- إسرائيل تعترف بشن ضربات جوية في سوريا ولبنان
- مسؤولون اسرائيليون :الامريكيون بعثوا رسائل ترجح امكانية تأجيل الضم
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الاخبار الدولية
- تحذيرات روسية من تضييقات إسرائيلية على القيادة الفلسطينية
- السفارة الأمريكية تواصل التحركات المشبوهة وتنسق لمؤتمر الكتروني تطبيعي خاص بالاتصالات يجمع فلسطينيين…
الاخبارالعربية
· الكويت تعيد فتح المساجد بعد غدٍ وتشغيل المطار على ثلاث مراحل
· البرلمان العربي يدين الإجراءات «الإسرائيلية» لضم الضفة
· السعودية ترأس اجتماعا للتعاون الإسلامي للرد على تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين
· «التعاون الإسلامي» تعلن عن اجتماع استثنائي بشأن التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من فلسطين
· »الأردن: محاكمة سائق شاحنة تسبّب في إصابة 110 أشخاص بكورونا
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- فلسطين تودع الأمين العام للجهاد الإسلامي.. الرئيس وصفه بـ”قامة كبيرة” والفصائل أشادت بدوره…
- السفارة الأمريكية تواصل التحركات المشبوهة وتنسق لمؤتمر الكتروني تطبيعي خاص بالاتصالات يجمع فلسطينيين…
- نتنياهو يعترف بقتل إياد الحلاق… والطيبي يصف قوات الشرطة الإسرائيلية بـ”القمامة”
- الأسرى تحت مطرقة الاحتلال.. سبعة فتية حرموا من الثانوية وإدارة السجون تمنع المحامين…
-
الشرق الأوسط
- السلطة تنفي تقارير عن إحباطها هجوماً في الضفة
- تحذيرات روسية من تضييقات إسرائيلية على القيادة الفلسطينية
الخليج الإماراتية
· اعتقالات في القدس والضفة ونتنياهو يُقر بإعدام الشهيد الحلاق
· البرلمان العربي يدين الإجراءات «الإسرائيلية» لضم الضفة
الاهرام المصرية
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إسرائيل تعترف بشن ضربات جوية في سوريا ولبنان
· كورونا يضرب إسرائيل ويكبدها عجزا ماليا 6% من الناتج المحلي الإجمالي
الغد الأردنية
· “الأوقاف الفلسطينية”: الاحتلال يمنع رفع الأذان 54 وقتا بالحرم الإبراهيمي…
· شلح: قائد فلسطيني استل سلاح المقاومة ضد الاحتلال وآمن بالوحدة…
· تشييع جثمان رمضان شلّح في دمشق
· إسرائيل تعيّن أميرة أورون سفيرة جديدة لدى مصر…
الشروق المصرية
· قائد عسكرى إسرائيلي يعترف بشن ضربات جوية في سوريا ولبنان
· إسرائيل تلغي الرسوم الجمركية وضرائب الشراء على مجموعة من المنتجات
· السعودية ترأس اجتماعا للتعاون الإسلامي للرد على تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين
الشرق القطرية
· نتنياهو يقر بإعدام الشهيد إياد الحلاق
· الرئيس الفلسطيني: خسرنا قامة وطنية كبيرة
· الاحتلال يصعد سياسة الأبعاد عن المسجد الاقصى
· حزمة مشاريع صحية للهلال الأحمر في الضفة الغربية والقدس
الاخباراللبنانية
· رمضان عبد الله: الراحل إلى فلسطين
· رمضان عبد الله: القائد المفكر والمناضل الواقعي
· رمضان شلح: الرجل الذي لم يؤمن بنهاية التـاريخ
· تأخّر الردّ المصري يحسم الدفن في دمشق
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· محدث اعتقالات الاحتلال تطال 29 فلسطينيًا من الضفة والقدس
· 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في حلحول
· وفد قيادي لحماس يعزي قيادة الجهاد بوفاة شلح بأسطنبول
· مشعل ينعى رفيق دربه القائد شلح: رحل بعد سنوات حافلة من الجهاد
· بناءً على طلب أسرته.. دفن الراحل شلح في مخيم اليرموك بسوريا
· حماس: جهود هنية لنقل جثمان شلح لغزة "تكللت بالنجاح"
· النخالة: جثمان شلح سينقل من دمشق ويوارى الثرى في غزة
القدس المحلية
· الاحتلال يعتقل 26 مواطنًا غالبيتهم من القدس
· عزل مئات السجناء والسجانين بعد إصابة جنديين بفيروس كورونا
· شهادة جديدة.. الاحتلال أطلق النار على الحلاق وهو مستلقي على الأرض
· المجر تمنح رجلي أعمال فلسطينيين وسام الاستحقاق
· وفاة طالب من طولكرم غرقًا في تركيا
الحياة الجديدة
· "التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة تهديدات إسرائيل بالضم
· البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة
· الاحتلال يبطش بالمقدسيين...حملة اعتقالات ومداهمات وقرارات بالابعاد
جريدة الأيام
· نفي فلسطيني لمزاعم إسرائيلية عن إحباط عملية ضد الاحتلال
· »الأردن: محاكمة سائق شاحنة تسبّب في إصابة 110 أشخاص بكورونا
· »مزارعو الأغوار يسابقون الزمن لاستكمال الحصاد قبل افتعال الحرائق من الاحتلال
· »مخيم جنين: اللاجئ إبراهيم أبو سرية شاهد على مرارة النكبة والنكسة
· »مبادرة شبابية في غزة لتعزيز صمود مزارعي المناطق الحدودية
· »بيت لحم: نقابة النقل تعلّق إضرابها بعد الاتفاق مع الوزارة
· »غزة: قرار فصل 106 معلمين من مراكز التأهيل يهدّد بحرمان 800 طفل من التعليم
· »القنصل الإسباني لـ"الأيام": نأمل إيجاد حلول لاستئناف عملية السلام وفق
وكالة صفا
· وزيرة الصحة: 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في حلحول
· اجتماع طارئ "للتعاون الإسلامي" الأربعاء لبحث تهديدات الضم
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وكالة الراي الفلسطينية
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
· مستوطنون يعطبون إطارات 8 مركبات جنوب نابلس
· 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في حلحول
· مواراة جثمان الفقيد "شلح" بمقبرة الشهداء في دمشق
· الاحتلال يخطر بهدم مسكن وبركس شرق يطا
· أسرى سجني "عوفر" و"مجدو" يعانون نقصاً شديداً بالملابس
· هنية يتلقى موافقة مصرية لنقل جثمان القائد شلح لغزة
· الحية: نودع قائدًا وطنيًا فذًا تمسك بثوابت شعبه
· تحذير من تدهور صحة الأسير "الصباح" بسجون الاحتلال
سما نيوز
· لم نحصل على الضوء الأخضر من واشنطن نتنياهو وليفين لـ قادة المستوطنات: الضم خلال أسابيع ولن يتضمن إقامة دولة فلسطينية
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات تستهدف كوادر حركة فتح في القدس
· وزيرة الصحة: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في حلحول
· مسؤولون اسرائيليون :الامريكيون بعثوا رسائل ترجح امكانية تأجيل الضم
· الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية "حجر" يعبد
فلسطين اليوم
· بينهم 3 أطفال ..8 إصابات جديدة بـ"كورونا" في "حلحول" ليرفع إصابات فلسطين لـ651
· شاهدٌ جديدٌ في قضية الشهيد الحلاق: أعدموه وهو ملقى أرضاً
· كورونا حول العالم: الإصابات تقترب من 7 مليون و400 ألف حالة وفاة
· بالأسماء.. اعتقالات واسعة في القدس المحتلة
· المفكر المصري حسن نافعة: الدكتور رمضان شلح كان له قبول عام و قدرة على مخاطبة الرأي العام
· رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد رضا قاليباف ينعى الدكتور رمضان شلح
· قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني ينعى القائد الكبير رمضان شلح
· أبرز الشخصيات الإسلامية والعربية التي نعت د. رمضان شلح في "السوشال ميديا"
· الجبهة الشعبية اليمنية لدعم المقاومة ترثي د. رمضان شلح
· الشيخ "طارق قعدان"... وكلمات مؤثرة في وداع القائد شلح
· حضور شعبي ورسمي وفصائلي في بيت عزاء القائد شلح برام الله
· وفد قيادي من حماس يعزي قيادة الجهاد بوفاة القائد شلح
· "جماعة الاخوان المسلمين" تنعى القائد الكبير رمضان شلح
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عرب 48
· الاحتلال يُبعد 8 مقدسيين عن المسجد الأقصى
· تشييع جثمان رمضان شلّح في دمشق
· اعتقالات بالقدس والضفة واستهداف للمزارعين في غزة
· اعتقال فلسطيني بزعم قتل جندي احتلال في يعبد
· الصحة الإسرائيلية: تسجيل حالتي وفاة و94 إصابة جديدة بكورونا
· إعفاءات جمركية وتمديد فترة الأهلية للحصول على مخصصات البطالة
· نتنياهو يلغي إعادة تسيير القطارات الإثنين
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وكالة وفا
· محافظ الخليل يغلق حلحول ويتخذ إجراءات احترازية لمنع انتشار "كورونا"
· مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس
· تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في حلحول
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