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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2029)الاثنين 8/6/2020

08 حزيران / يونيو 2020 09:46

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2029)الاثنين 8/6/2020

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الاخبارالعربية

·         الكويت تعيد فتح المساجد بعد غدٍ وتشغيل المطار على ثلاث مراحل

·         البرلمان العربي يدين الإجراءات «الإسرائيلية» لضم الضفة

·         السعودية ترأس اجتماعا للتعاون الإسلامي للرد على تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين

·         «التعاون الإسلامي» تعلن عن اجتماع استثنائي بشأن التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من فلسطين

·         »الأردن: محاكمة سائق شاحنة تسبّب في إصابة 110 أشخاص بكورونا

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الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

·         اعتقالات في القدس والضفة ونتنياهو يُقر بإعدام الشهيد الحلاق

·         البرلمان العربي يدين الإجراءات «الإسرائيلية» لضم الضفة

 الاهرام المصرية

·        
إسرائيل تعترف بشن ضربات جوية في سوريا ولبنان

·         كورونا يضرب إسرائيل ويكبدها عجزا ماليا 6% من الناتج المحلي الإجمالي

الغد الأردنية

·         الأوقاف الفلسطينية”: الاحتلال يمنع رفع الأذان 54 وقتا بالحرم الإبراهيمي

·         شلح: قائد فلسطيني استل سلاح المقاومة ضد الاحتلال وآمن بالوحدة

·         تشييع جثمان رمضان شلّح في دمشق

·         إسرائيل تعيّن أميرة أورون سفيرة جديدة لدى مصر

 الشروق المصرية

·         قائد عسكرى إسرائيلي يعترف بشن ضربات جوية في سوريا ولبنان

·         إسرائيل تلغي الرسوم الجمركية وضرائب الشراء على مجموعة من المنتجات

·         السعودية ترأس اجتماعا للتعاون الإسلامي للرد على تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين

الشرق القطرية

·         نتنياهو يقر بإعدام الشهيد إياد الحلاق

·         الرئيس الفلسطيني: خسرنا قامة وطنية كبيرة

·         الاحتلال يصعد سياسة الأبعاد عن المسجد الاقصى

·         حزمة مشاريع صحية للهلال الأحمر في الضفة الغربية والقدس

الاخباراللبنانية

·         رمضان عبد الله: الراحل إلى فلسطين

·         رمضان عبد الله: القائد المفكر والمناضل الواقعي

·         رمضان شلح: الرجل الذي لم يؤمن بنهاية التـاريخ

·         تأخّر الردّ المصري يحسم الدفن في دمشق

·          

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

·         محدث اعتقالات الاحتلال تطال 29 فلسطينيًا من الضفة والقدس

·         8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في حلحول

·         وفد قيادي لحماس يعزي قيادة الجهاد بوفاة شلح بأسطنبول

·         مشعل ينعى رفيق دربه القائد شلح: رحل بعد سنوات حافلة من الجهاد

·         بناءً على طلب أسرته.. دفن الراحل شلح في مخيم اليرموك بسوريا

·         حماس: جهود هنية لنقل جثمان شلح لغزة "تكللت بالنجاح"

·         النخالة: جثمان شلح سينقل من دمشق ويوارى الثرى في غزة

القدس المحلية 

·         الاحتلال يعتقل 26 مواطنًا غالبيتهم من القدس

·         عزل مئات السجناء والسجانين بعد إصابة جنديين بفيروس كورونا

·         شهادة جديدة.. الاحتلال أطلق النار على الحلاق وهو مستلقي على الأرض

·         المجر تمنح رجلي أعمال فلسطينيين وسام الاستحقاق

·         وفاة طالب من طولكرم غرقًا في تركيا

الحياة الجديدة

·         "التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة تهديدات إسرائيل بالضم

·         البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة

·         الاحتلال يبطش بالمقدسيين...حملة اعتقالات ومداهمات وقرارات بالابعاد

 

جريدة الأيام

·         نفي فلسطيني لمزاعم إسرائيلية عن إحباط عملية ضد الاحتلال

·         »الأردن: محاكمة سائق شاحنة تسبّب في إصابة 110 أشخاص بكورونا

·         »مزارعو الأغوار يسابقون الزمن لاستكمال الحصاد قبل افتعال الحرائق من الاحتلال

·         »مخيم جنين: اللاجئ إبراهيم أبو سرية شاهد على مرارة النكبة والنكسة

·         »مبادرة شبابية في غزة لتعزيز صمود مزارعي المناطق الحدودية

·         »بيت لحم: نقابة النقل تعلّق إضرابها بعد الاتفاق مع الوزارة

·         »غزة: قرار فصل 106 معلمين من مراكز التأهيل يهدّد بحرمان 800 طفل من التعليم

·         »القنصل الإسباني لـ"الأيام": نأمل إيجاد حلول لاستئناف عملية السلام وفق

وكالة صفا

·         وزيرة الصحة: 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في حلحول

·         اجتماع طارئ "للتعاون الإسلامي" الأربعاء لبحث تهديدات الضم

·          

وكالة الراي الفلسطينية

·         الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

·         مستوطنون يعطبون إطارات 8 مركبات جنوب نابلس

·         8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في حلحول

·         مواراة جثمان الفقيد "شلح" بمقبرة الشهداء في دمشق

·         الاحتلال يخطر بهدم مسكن وبركس شرق يطا

·         أسرى سجني "عوفر" و"مجدو" يعانون نقصاً شديداً بالملابس

·         هنية يتلقى موافقة مصرية لنقل جثمان القائد شلح لغزة

·         ​الحية: نودع قائدًا وطنيًا فذًا تمسك بثوابت شعبه

·         تحذير من تدهور صحة الأسير "الصباح" بسجون الاحتلال


 

سما نيوز

·         لم نحصل على الضوء الأخضر من واشنطن  نتنياهو وليفين لـ قادة المستوطنات: الضم خلال أسابيع ولن يتضمن إقامة دولة فلسطينية

·         الاحتلال يشن حملة اعتقالات تستهدف كوادر حركة فتح في القدس

·         وزيرة الصحة: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في حلحول

·         مسؤولون اسرائيليون :الامريكيون بعثوا رسائل ترجح امكانية تأجيل الضم

·         الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية "حجر" يعبد

فلسطين اليوم

·         بينهم 3 أطفال ..8 إصابات جديدة بـ"كورونا" في "حلحول" ليرفع إصابات فلسطين لـ651

·         شاهدٌ جديدٌ في قضية الشهيد الحلاق: أعدموه وهو ملقى أرضاً

·         كورونا حول العالم: الإصابات تقترب من 7 مليون و400 ألف حالة وفاة

·         بالأسماء.. اعتقالات واسعة في القدس المحتلة

·         المفكر المصري حسن نافعة: الدكتور رمضان شلح كان له قبول عام و قدرة على مخاطبة الرأي العام

·         رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد رضا قاليباف ينعى الدكتور رمضان شلح

·         قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني ينعى القائد الكبير رمضان شلح

·         أبرز الشخصيات الإسلامية والعربية التي نعت د. رمضان شلح في "السوشال ميديا"

·         الجبهة الشعبية اليمنية لدعم المقاومة ترثي د. رمضان شلح

·         الشيخ "طارق قعدان"... وكلمات مؤثرة في وداع القائد شلح

·         حضور شعبي ورسمي وفصائلي في بيت عزاء القائد شلح برام الله

·         وفد قيادي من حماس يعزي قيادة الجهاد بوفاة القائد شلح

·         "جماعة الاخوان المسلمين" تنعى القائد الكبير رمضان شلح

·          

عرب  48

·         الاحتلال يُبعد 8 مقدسيين عن المسجد الأقصى

·         تشييع جثمان رمضان شلّح في دمشق

·         اعتقالات بالقدس والضفة واستهداف للمزارعين في غزة

·         اعتقال فلسطيني بزعم قتل جندي احتلال في يعبد

·         الصحة الإسرائيلية: تسجيل حالتي وفاة و94 إصابة جديدة بكورونا

·         إعفاءات جمركية وتمديد فترة الأهلية للحصول على مخصصات البطالة

·         نتنياهو يلغي إعادة تسيير القطارات الإثنين

·          

وكالة وفا

·         محافظ الخليل يغلق حلحول ويتخذ إجراءات احترازية لمنع انتشار "كورونا"

·         مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

·         تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في حلحول

 

حدث في مثل هذا اليوم

8 حزيران (يونيو)

·         2006م اغتيال الشهيد القائد جمال أبو سمهدانة أمين عام لجان المقاومة الشعبية ومراقب عام وزارة الداخلية في قصف صهيوني استهدف موقعاً للتدريب تابعاً للجان المقاومة غرب محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، كما استشهد في القصف ثلاثة من كوادر "ألوية الناصر صلاح الدين" هم: نضال نبيل موسى من رفح، وأحمد أبو ستة ومحمد عسلية.

·         2003م كتائب القسّام و سرايا القدس و شهداء الأقصى ينفّذون عمليّة مشتركة عند حاجز "إيرز" الصهيونيّ أدّت إلى مقتل 4 جنودٍ صهاينة و إصابة أربعة آخرين بجراحٍ مختلفة .. واستشهد منفّذو العمليّة وهم: محمد أبو بيض ورامي البيك وموسى سحويل.

·         2002م مقتل مستوطنين وإصابة 6 آخرين بجراحٍ مختلفة، في هجومٍ نفّذه الاستشهاديّ القسّامي أحمد صالحة مسالمة على مغتصبة "كرمي تسور" قرب مدينة حلحول .

·         2002م قوة بحرية من سرايا القدس تفجر نفسها في زورق إسرائيلي مقابل بحر مغتصبة دوغيت وتوقع عدداً من القتلى والإصابات حسب بيان الجهاد الإسلامي، والشهيدان هما: عاهد المباشر، والسيد التتر.

·         1992م اغتيال المناضل الفلسطيني ومساعد ياسر عرفات عاطف بسيسو في باريس على يد الموساد الإسرائيلي.

·         1988م السلطات الإسرائيلية تغلق بأمر عسكري الجامعة الإسلامية في غزة.

·         1967م انطلاق العمل العسكري لطلائع حزب التحرير الشعبية (الصاعقة) وهي منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي الموالي لسوريا.

·         1967م إسرائيل ومصر وسورية تقبل وقف إطلاق النار بينها بطلب من مجلس الأمن الدولي.

·         1946م أثار تقرير لجنة التحقيق الانجلوامريكية، الذي ينص على أن لا تكون فلسطين دولة عربية أو دولة يهودية، ويدعو إلى استمرار الانتداب والهجرة اليهودية وإلغاء القوانين المتعلقة بانتقال ملكية الأراضي غضب العرب وتوجيه الانتقاد إلى جامعة الدول العربية وعجزها عن إنقاذ فلسطين.

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