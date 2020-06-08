النائب زيدان يحذر من تمرير قانون حماية الأسرة لمخالفته للعادات والقيم الإسلامية

غزة- الرأي

حذر النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان من استغلال سلطة رام الله حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا لتمرير وانفاذ ما يسمى بقانون حماية الأسرة المثير للجدل والمليء بنقاط التفجير الاجتماعي.

ووصف زيدان في تصريح صحفي، القانون بالخطيئة ومحاولة خسيسة تهدد السلم الأهلي لأنه من إفرازات اتفاقية سيداو، داعيًا حكومة "اشتية" لعدم تلطيخ سجلها بمثل هذه القوانين.

يتعارض مع القيم والدين

وقال النائب زيدان:" إن انفاذ حكومة رام الله قانون "حماية الأسرة"، يشكل خطراً لما فيه من مخالفات صريحة للقيم والعادات الفلسطينية علاوة عن تعارضه مع الدين الإسلامي الذي يستمد منه الشعب الفلسطيني عقيدته وأفكاره وتوجهاته".

وأكد أن جهات مختلفة تحاول ضرب المجتمع الفلسطيني من بوابة الأسرة المكون الرئيسي للمجتمع، فتطبيق اتفاقية "سيداو"، وقانون حماية الأسرة سيوجد اختلال توازن كبير في المجتمع.

وأوضح أنّ الشخصيات النسائية والمؤسسات النسوية التي تطالب بتطبيق القانون هي من عاشت بدول الغرب، وتعتقد أن ما يتناسب مع الغرب يتناسب مع المجتمع الفلسطيني.

وشدد النائب زيدان على أنه في حال تم إقرار القانون فإن الجميع مطالب بوقفة جادة، مطالبا الجهات المعنية بضرورة الوقوف في وجه هذا القانون، وتوضيح مخاطره للمواطنين، كونه يعمل على تدمير الأسرة الفلسطينية.

حماية المجتمع

وأكد على ضرورة رفع الصوت عاليا لمنع تمرير القانون واجراء حوار مجتمعي عميق حول هذا الموضوع تشارك فيه كل مكونات المجتمع، بما يضمن حماية الأسرة واحترام ثقافة المجتمع وتراثه ومحاربة كل العادات الخاطئة المتوارثة التي تنتهك حقوق أفرادها.

وكان محمود عباس صادق على اتفاقية "سيداو" بدون تحفظ على أي من بنودها، وغض الطرف عن نشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما اعتبره مختصون، مخالفة للقانون الأساسي وأحكام الشريعة الإسلامية.

وكان قانونيون وحقوقيون حذروا من بعض بنود اتفاقية سيداو التي تبيح الشذوذ الجنسي والزنا وزواج المسلمة من غير المسلم، مؤكدين أنه يحق للدول ابداء ملاحظات على الاتفاقية الأمر الذي لم تقم به سلطة رام الله.

