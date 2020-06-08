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لغرس قيم المبادرة الإيجابية داخلهم

نزلاء مراكز الإصلاح يشاركون في تنظيف مقبرة "الشيخ رضوان"

08 حزيران / يونيو 2020 10:10

لغرس قيم المبادرة الإيجابية داخلهم
لغرس قيم المبادرة الإيجابية داخلهم

غزة- الرأي

شارك نزلاء مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل أمس السبت بمبادرة إيجابية من خلال تنظيف مقبرة "الشيخ رضوان" وذلك بالتعاون مع الفرق الشبابية المتطوعة.

وتأتي هذه المبادرة بتنفيذ من مركز المشروع الخيري الشبابي حيث بدأت من الساعة الخامسة صباحًا حتى الخامسة مساءً، بمشاركة 100 نزيل من نزلاء مراكز الإصلاح، إلى جانب مئات المتطوعين من المراكز الشبابية وبدعم لوجستي من الوزارات المختصة.

و أكد المقدم أكرم عويضة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام أن المديرية تعمل على غرس روح الإيجابية بشكل دائم ومستمر في قلوب النزلاء، واستثمارًا لأوقاتهم وتشجيعًا لهم على الخير وإنجاحا للعملية الإصلاحية.

 

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