"زراعة رفح" تبحث مع نقابة مربي الدواجن أهم المشاكل التي تواجههم

رفح- الرأي

عقدت مديرية زراعة وبيطرة رفح، اجتماعاً هاما مع نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة بحضور مدير المديرة م. أكرم أبو دقة،و د. محمد قديح مدير بيطرة رفح و م. طاهر ابو حمد مدير دائرة الانتاج الحيواني بالوزارة، وعدد من موظفي الإنتاج الحيواني.



ورحب ابو دقة برئيس النقابة مروان الحلو والوفد المرافق له، حيث ناقش الحضور عدة محاور تناولت اهم المشاكل التي يتعرض لها قطاع الدواجن والتوصيات لإيجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمة التي تعرض لها مربي الدواجن خلال الفترة السابقة.



وفي ختام الاجتماع تم عرض بعض المتطلبات الضرورية لتطوير قطاع الدواجن، والتي كان من أهمها التأكيد على التواصل مع أصحاب مزارع الدواجن لترخيص مزارعهم ، والتواصل مع المديريات لاستكمال اجراءات الترخيص، والتأكيد على عدم استخدام المزرعة للتربية والتخزين في نفس الوقت.



كما تم التأكيد على الحد من انتشار المزارع العشوائية والتي تفتقر لأدنى شروط التربية،وايضاً يشترط الاستفادة من المشاريع الزراعية المستقبلية ان تكون المزرعة مرخصة.



وتم الاتفاق على إلزام أصحاب الفقاسات بتزويد المديرية بكل بيانات واسماء المربين لكل فقسة، والمتابعة المستمرة للفقاسات من بيطرة وزراعة رفح.

كم تم مناقشة العديد من المشاكل التي تخص مربي الدواجن في محافظة رفح ومن بينها استغلال التجار للمربين، حيث تم الاتفاق على التواصل مع وزارة الاقتصاد، وبلدية رفح والطب الوقائي بالصحة الحد من ظاهرة استغلال التجار