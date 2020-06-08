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الاحتلال يهدم بركسات وخيمًا جنوب الخليل

08 حزيران / يونيو 2020 10:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بركسات وخيما في قرية بيرين جنوب الخليل.

وأفاد مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية بيرين وهدمت بركسات وخيما واستولت عليها، تعود ملكيتها لعائلتي الفقير والعزازمة.

يذكر أن قوات الاحتلال تهدف من خلال هذه الاعتداءات المتواصلة، إلى تهجير سكان القرية أصحابها الحقيقيين، وتوسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة على اراضي المواطنين في المنطقة.

وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، أن الخيم والبركسات، التي هدمها الاحتلال واستولى عليها، تأوي ما يزيد عن 20 فردا من الاطفال والنساء والشيوخ.

وناشد الجبور، كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى التدخل للجم هذه الهجمة الاحتلالية الاستيطانية الشرسة، ومنع الاحتلال من الاستمرار بها ضد المواطنين العزل.

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