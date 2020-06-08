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تعليم خان يونس تناقش فتح المراكز التعليمية ضمن إجراءات وقائية مشددة

08 حزيران / يونيو 2020 10:38

تعليم خان يونس تناقش افتتاح المراكز التعليمية في ظل جائحة كورونا
تعليم خان يونس تناقش افتتاح المراكز التعليمية في ظل جائحة كورونا

غزة- الرأي

اجتمع عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، بمديري ومديرات المراكز التعليمية،  بهدف توضيح الإجراءات والتعليمات الخاصة بفتح المراكز التعليمية الخاصة في ظل جائحة كورونا،

 جاء ذلك، بحضوركل من  محسن أبو مسامح رئيس قسم التعليم العام، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة، وأ. أيمن عاشور رئيس شعبة التعليم العام، وأ. أكرم الدباس مشرف المراكز التعليمية.

وافتتح  الفرا اللقاء بكلمة رحب من خلالها بالحضور،مثمناً  جهود العاملين في قسم التعليم العام.

ونوه أنه تقرر فتح المراكز ضمن إجراءات وقائية مشددة للحفاظ على سلامة العاملين في المراكز، ورواد المراكز من طلبة ومتدربين، متمنياً السلامة للجميع.

من ناحيته شكر . أبو مسامح مديري ومديرات المراكز على التزامهم بإغلاق مراكزهم للحفاظ على السلامة العامة، مشيراً إلى أنه تم التوافق مع وزارة الصحة لفتح المراكز ولكن ضمن إجراءات السلامة المتعارف عليها من تعقيم للمكان والعاملين والمتدربين، كذلك تسجيل بيانات كافة مرتادي المراكز تحسباً لأي طارئ، بالإضافة إلى التباعد وارتداء الكمامة، وغيرها

من إجراءات السلامة والوقاية.

واستمع الحضور لمداخلات واستفسارات مديري ومديرات المراكز.

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