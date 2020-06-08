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وفد من إدارة المستشفيات يتفقد احتياجات العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي

08 حزيران / يونيو 2020 10:46

وفد من إدارة المستشفيات يتفقد احتياجات العناية المركزة بمجمع ناصر الطبى
وفد من إدارة المستشفيات يتفقد احتياجات العناية المركزة بمجمع ناصر الطبى

غزة- الرأي

تفقد وفد من الادراة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، احتياجات العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي و قسم الطوارئ، و ذلك خلال زيارة ميدانية لمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. .

وبحث الوفد الممثل بمدير الطوارىء و العناية المركزة د.أيمن أبو كرش و أ.فادى رمضان رئيس قسم المشاريع، اهمية توسيع العناية المركزة بواقع 6 أسرة عناية، الى جانب مناقشة احتياجاتها من أجهزة و مستلزمات طبية لضمان استمرارية العمل بالطاقة الاستيعابية الكاملة .

وأفاد د.أبو كرش أن هذه الزيارة تأتى نظراً لحاجة العناية المركزة الى محطة مراقبة مركزية لأسرة العناية الحالية والى أجهزة تساعد على اعطاء الأدوية الأساسية.

وأكد خلال لقائه بالمدير الطبى د.أيمن الفرا على أهمية مشروع توسيع العناية المركزة التى تخدم شريحة كبيرة من المحافظة الجنوبية نظرا لتنوع التخصصات الجراحية في مجمع ناصر.

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