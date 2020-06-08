وحدة المرأة في وزارة التنمية تشكل لجنة لاختيار الفائزين في المسابقات الرمضانية

غزة- الرأي

نظمت وحدة شئون المرأة في وزارة التنمية الاجتماعاية اجتماعا للجنة مسابقات رمضان، لبحث الية فرز الاجابات وتحديد الفائزات في المسابقات الالكترونية التي اعلنت عنها وحدة المرأة خلال شهر رمضان الفضيل لموظفات وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

واكدت سماح البواب رئيسة لجنة مسابقات رمضان، أنه تم الاعلان عن ثلاث مسابقات خلال شهر رمضان عبر مجموعة الواتس الخاصة بانشطة رمضان وهي المسابقة الثقافية ، ومسابقة حفظ سورة الكهف ، ومسابقة حفظ 30 حديث نبوي شريف .

وبينت أن تم تشكيل لجنة خاصة للتسميع بالتنسيق مع دائرة العمل النسائي بوزارة الاوقاف ، وسيتم الاعلان عن الفائزات وتكريمهن خلال احتفال خاص ستنظمه وحدة شئون المرأة في وزارة التنمية

ويذكر أن لجنة رمضان تضم كل من اعتدال قنيطة ، صفاء الحايك، منى نوفل، خالدية اللوح ، صابرين أبو عمرة، هنادي سكيك