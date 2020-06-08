لجنة تعزيز السلوك.. مشاريع لاستئصال جذور الأزمات بغزة

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

منذ الإعلان عن تشكيلها في أواخر العام الماضي، دأبت اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، على مكافحة الظواهر السلبية المسيئة للمجتمع، ونشر الوعي وتعزيز الثقافة والقيم الدينية والوطنية بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي إطار اللجنة الأم، تندرج العديد من اللجان ولكل لجنة مشاريع خاصة بها وأهداف وخطط، من بينها مشروع للحد من مشكلة التسول في قطاع غزة، ومشروع لمكافحة السحر والشعوذة في المجتمع الفلسطيني، ومشروع التحصين المجتمعي من التخابر مع الاحتلال، إضافة الى مشروع الوقاية من الانتحار، ومشروع مكافحة المخدّرات والحد من التدخين، الى جانب تعزيز السلوك الإيجابي داخل المؤسسات الحكومية.

متابعة أداء المؤسسات

ومن ضمن إنجازات اللجان والمشاريع، مشروع متابعة الأداء السلوكي للمؤسسات الحكومية، حيث أولت اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي أهمية كبرى للارتقاء بالسلوك والقيم الإيجابية داخل المجتمع الفلسطيني، والبحث عن سبل تعزيز تلك القيم وغرسها للحفاظ على تماسك المجتمع بكل شرائحه، وبناء مجتمع سليم وقوي ومتماسك.

ومن هذا المنطلق، أولت اللجنة اهتماما للمؤسسات والوزارات الحكومية والعاملين بهذا القطاع الهام، لما له من دور بارز في رســم صورة إيجابية ما بين الجســم الحكومي والجمهور، حيث يســعى المشروع لتعزيز الممارسات الإيجابية ومعالجة بعض التجاوزات الســلوكية الســلبية للعاملين بهذا القطاع الهام، وخاصة الوزارات الخدماتية التي لها صلة مباشرة مع الجمهور من خلال اعتماد خطة تعتمد على مبدأ المسؤولية والمشاركة بـيـن المؤسسات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة.

ويحرص المشروع على تجويد الخدمة الحكومية المقدمة مــن تلك المؤسسات، ويهــدف هذا المشروع لبناء جســور الثقة والتعاون بين الجهــات الحكومية وبني المواطن الفلســطيني وتكريم الموظفين أصحاب المبادرات في عدد من المجالات.

كما يعمل المشروع على تسليط الضوء على النماذج المشرفة الموجودة في المؤسسات الحكومية وفــق مجموعة من المعايير يتم التوافــق عليها لتكريم هكــذا نماذج، كــما انطلــق عمل المشروع وفــق مدونة الســلوك العــام المعتمدة لــدى ديوان الموظفين العام ونشرها بــين الموظفين للعمــل بها.

التحصين المجتمعي

ومن ضمن المشاريع الأبرز التي تندرج تحت عمل اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، مشروع التحصين الذي يهدف لرفع مستوى الوعي الأمني لدى المواطنين، بغية تعزيز التحصنين المجتمعي والتحذير من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المواطنين، من إسقاط وابتزاز ونصب واحتيال وأخبار كاذبة وإشاعات التي تستهدف قيم المجتمع الفلســطيني وضرب جبهته الداخلية.

ويســعى المشروع أيضا لبذل أقصى الجهود وحشــد كافة الطاقات لتحصين المجتمع وبشكل فعال ومؤثر لتحقيق أهداف المشروع من خلال الإجراءات والأنشطة المتعلقة بحماية المواطن الفلســطيني ونـشـر الوعي الأمني للحيلولة دون وقوعــه في براثن الاحتلال، وربطهم بالأجهزة الأمنية المعادية للتعاون معها ضد المصالح الوطنية.

واعتمد مشروع التحصين المجتمعي على مبدأ الشراكة بين الأطراف المعنية والمختصة بهذا الشأن لتعميق حالة الوعي والتثقيف المجتمعي، واعتماد برامج تعمل على تحصين المجتمع بشكل فعال، بمشاركة نخب وفعاليات إعلامية وثقافية وحزبية وسياسية.

وفي الإطار ذاته، اعتمد المشروع عدد من الوسائل لنشر ثقافة الوعي الأمني، وسبل التحصين المجتمعي من خلال عــدد مــن البرامج الإذاعية والمحاضرات التوعوية، وعقد لقاءات مــع العديد من الفئات وشرائح المجتمع.

مكافحة السحر والشعوذة

وباعتبار أن مشكلة السحر والشعوذة من أهم المشاكل التي باتت تهدد نسيج المجتمع الفلسطيني، فقد حرص مشروع مكافحة السحر والشعوذة التابع للجنة الوطنية على وضع خطة علاجية دائمة لمكافحة هذه المشكلة معتمدين بشكل أساسي على التوعية والتثقيف واتخاذ المقتضى القانوني ضد من يمتهن السحر والشعوذة داخل مجتمعنا، حيث تم عقد سلسلة من اللقاءات الهامة لمتابعة هذا الملف مع المختصين بالشأن القانوني.

واعتمد المشروع في عمله وفق خطة منهجية معتمدة على مبدأ الشراكة بين الأطراف المعنية من خلال التحقق من نسب وأعداد السحرة والمشعوذين، حيث تم تجهيز قاعدة بيانات حول هذه المسألة وتم العمل بها، الى جانب رصد ومتابعة السحرة والمشعوذين مع الجهات التي تم التواصل معها وذات الاختصاص.

وفيما يتعلق بآليات عمل المشروع، فقد عمــل طاقــم العمــل بالمشروع على حصــر المتعاملين مع هذه المشكلة، وعقد عدة لقــاءات معهم من خلال مختصين بهذا المجال، وعملت اللجنة على إيجاد سبل ووسائل تواصل تعني من لديه معلومة مفيدة عن هذه الفئة مع تزويد اللجنة بها بغرض تسهيل عملية متابعتهم ورصدهم.

والى جانب ذلك، عقدت إدارة المشروع لقــاءات تدريبيــة للجهــات المعنية ومختصين مــن ذوي العلم والخــبرة لمواجهة هذه المشكلة، والعمل على نشر الوعي بخطورة انتشار هذه الظاهرة وتأثيرها على الجبهة الداخلية.

مكافحة التسول

وفي إطار مكافحة مشكلة التسول بغزة، اعتمد مشروع مكافحة التسول المنبثق عن اللجنة الوطنية على مبدأ المشاركة المجتمعية للحد من المشكلة بالتعاون مع المؤسسات والــوزارات والهيئــات الحكوميــة ومؤسســات المجتمع المدني، مــن خـلال رصــد ومتابعــة أعــداد المتسولين عــبر المؤسسات والــوزارات المختصة، وإعداد خطة دائمة للتعامل مع المتسولين.

ووضع مشروع مكافحة التسول هدفــاً عاما وهو الحد من التسول في محافظات قطاع غزة، وقــد وضعــت مجموعــة مــن الأهداف الفرعية منهــا، توعيــة المجتمع بالمشكلة وآثارها مــن خلال برامــج التوعية، ومتابعــة حالات التســول من الناحيــة الاجتماعية والاقتصادية والقانونيــة، وتعزيز التكافل المجتمعي.

الإصلاح المجتمعي

وإضافة Yلى المشاريع السابقة، أطلقت اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، مشروع الاصلاح المجتمعي الذي يهتــم بمعالجة المخالفات الشرعية الفكرية والسلوكية الجامعية الفردية.

مبررات انطلاق المشروع، تمثلت في القيام بواجب الدعوة إلى الدين الإسلامي وقيمه الحنيفة، ووجود جهود ممنهجة لنشر الرذيلة وفرض قيم مجتمعية لا تنسجم مع الدين والفطرة، وانتشار مظاهر وسلوكيات سلبية في المجتمع وخاصة وسط الشباب والفتيات.

ويهدف المشروع إلى الحفاظ على الشخصية الإسلامية المنضبطة بالشريعة وتعاليم الدين، والوصول إلى مجتمع محافظ تسوده أخلاق الفضيلة، الى جانب الحد من السلوكيات الغير مرغوب فيها داخل المجتمع، وتعزيز حالة الانضباط الأخلاقي في المجتمع.

الوقاية من الانتحار

وتعد مشكلة الانتحار من المشكلات الصادمة والتي يمكن الحكم عليها بأنها ظاهرة بالمجتمع الفلسطيني، حيث يقوم المشروع بجمع المعلومات والحقائق المعروفة ويضعها في شكل ملائم حتى يتســنى اتخــاذ الإجراءات الفورية اللازمة لجهات الاختصاص لتعزيز ســبل الوقاية.

ويهدف المشروع إلى زيادة الوعي حول خطورة مســألة الانتحار، وأثره على المجتمع وتفككه، حيث تســعى اللجنة الوطنية لتعزيز الســلوك القيمــي إلى إعطــاء قضيــة الوقايــة مــن الانتحار أولويــة أكبر من خـلال تعزيــز الشراكة بـيـن العديد من قطاعــات المجتمع المختلفةـ، وتكاتــف جهود المؤسسات الحكوميــة والوزارات والهيئات وبمشاركة مؤسســات المجتمع المدني.

وفي هذا الإطار، نفذ المشروع العديد من الأنشطة والندوات التوعوية والتثقيفية حول موضــوع الانتحار، وتعزيز مبدأ الوقايــة منه من خلال التوعية في المدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة، وبث الوعي الديني بين الناس.

مكافحة المخدرات

وفي إطار مكافحة اللجنة لمشــكلة المخدرات وأثرهــا على مجتمعنــا الفلســطيني، فقد أولــت اللجنة اهتماما ً بارزا لهــذه الإشكالية، والاستمرار في معالجتها عــلى كافة الأصعدة بالتعاون مع الجهــات المختصة وبالشراكة مع العديد مــن القطاعات الحكومية والهيئات ومؤسســات المجتمع المدني.

واعتمدت اللجنة ســبل ومنهجية عمــل تقوم على الشراكة للتحقق من نســب وأعــداد تجار ومروجي المخدرات ورصدهم وتفعيل خطط المعالجة والوقاية من هذه الآفة، وتحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود التي لها علاقة بهذا الشأن، حيث تم تنفيذ العديد من حملات التوعية في كافة محافظات قطاع غزة.

صعوبات وعراقيل

وتواجه اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي العديد من الصعوبات والعراقيل، والتي تتمثل في ضعف التمثيل الحكومي وتغيب عدد من الوزارات للانخراط في عمل اللجنة، وغيــاب التمثيــل الفصائلي ودورهم في المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية للحفاظ على المجتمع واستقراره، الى جانب غياب تمثيل مؤسسات المجتمع المدني داخل اللجنة، وتغيب العنصر النسائي.

ومن ضمن العراقيل أيضا، عدم اعتماد السلفة المالية للعام 2020م وما أحدثه من إرباك في نشاط المشاريع العاملة داخل اللجنة، ونقص الكادر الإداري وعدم توفر كاميرا خاصة لعمل اللجنة الإعلامية.

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