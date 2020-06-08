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بالصور| التنمية الاجتماعية تستأنف العمل في مركز تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة

08 حزيران / يونيو 2020 10:52

التنمية الاجتماعية تستأنف العمل في مركز تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة
التنمية الاجتماعية تستأنف العمل في مركز تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة

غزة- الرأي

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية صباح امس الاحد، أنه تم استئناف العمل في مركز تأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة التابع للوزارة .

وأوضحت أنه تم عودة طواقم العمل للدوام وعودة الطلبة إلى المركز مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية.

 

103071022_857657894721859_7501079628213431362_o التنمية الاجتماعية تستأنف العمل في مركز تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة 102561685_857657824721866_3976273512588631622_o 102302862_857657804721868_107951521468645708_o
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