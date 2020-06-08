بالصور| التنمية الاجتماعية تستأنف العمل في مركز تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية صباح امس الاحد، أنه تم استئناف العمل في مركز تأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة التابع للوزارة .
وأوضحت أنه تم عودة طواقم العمل للدوام وعودة الطلبة إلى المركز مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية.
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08 حزيران / يونيو 2020 10:52
غزة- الرأي
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية صباح امس الاحد، أنه تم استئناف العمل في مركز تأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة التابع للوزارة .
وأوضحت أنه تم عودة طواقم العمل للدوام وعودة الطلبة إلى المركز مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية.
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