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خلال توقيع اتفاق مع نقابة الصاغة

الاقتصاد: اعتماد يوم السبت إجازة رسمية لمحلات بيع الذهب لمدة أسبوعين

08 حزيران / يونيو 2020 10:55

الاقتصاد: اعتماد يوم السبت إجازة رسمية لمحلات بيع الذهب لمدة أسبوعين
الاقتصاد: اعتماد يوم السبت إجازة رسمية لمحلات بيع الذهب لمدة أسبوعين

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني ونقابة العاملين في صناعة وتجارة الذهب والفضة والمجوهرات، توافقهما على اعتماد يوم السبت من كل أسبوع إجازة رسمية لمحلات بيع الذهب في جميع محافظات قطاع غزة ولمدة أسبوعين.
جاء ذلك خلال استقبال وكيل الوزارة د.رشدي وادي في مكتبه اليوم وفدا من نقابة الصاغة لبحث تداعيات قرار النقابة اعتماد يوم السبت من كل أسبوع إجازة رسمية لتجار الذهب في قطاع غزة.
وجرى خلال اللقاء الاتفاق بين الوزارة والنقابة على أن يتم مراجعة القرار وتعديله خلال أسبوعين بعد موافقة الوزارة وطبقا للنظام الداخلي للنقابة وإجماع التجار.
وقال د.وادي ان الوزارة معنية باستقرار سير العمل في تجارة الذهب وحل كافة الإشكاليات الناجمة عن إقرار إجازة أسبوعية للتجار،مؤكدا ان الوزارة ستواصل جهودها للنهوض بواقع تجارة الذهب والمعادن الثمينة في قطاع غزة وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لذلك.
من جانبها أشادت نقابة الصاغة بجهود الوزارة في تحسين واقع تجار الذهب والمعادن الثمينة في قطاع غزة،مشددة على ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بين النقابة والوزارة لحل كل المشكلات القائمة وتذليل كافة العقبات أمام تجار الذهب.

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