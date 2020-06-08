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87 إصابة "نشطة" بفيروس "كورونا" في فلسطين

08 حزيران / يونيو 2020 11:00

رام الله - الرأي

قالت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة، إن عدد الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، يبلغ 87، بنسبة 13.3% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا بلغ 651، بينها 319 في محافظة القدس، و262 في باقي المحافظات الشمالية، و70 في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 559 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة في بيت أولا بالخليل، اليوم، بنسبة 85.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وبينت انه جرى خلال الـ24 ساعة الماضية إدخال 125 حالة إلى الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين حالياً في الحجر المنزلي 2382 مواطناً ومواطنة.

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