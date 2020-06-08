الاحتلال يفكك بيتا بلاستيكيا ببلدة السواحرة ويستولي على معداته

القدس المحتلة - الرأي

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بتفكيك بيتا زراعيا بلاستيكيا، في منطقة مرج العجمي ببلدة السواحرة جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة في حافلة خاصة، وفككت بيتا بلاستيكيا يملكه المواطن علي أحمد هلسة، وتبلغ مساحته نحو 200 متر مربع.

وأضافت المصادر، أن هلسة لم يتسلم إخطارا مسبقا، وأن الاحتلال شرع بالتفكيك والاستيلاء على المعدات، ومنع المواطنين من الاقتراب من المنطقة.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد سلمت 4 عائلات في البلدة مؤخرا إخطارات بهدم مساكنها في البرية، من بينها مسكن ممول من الاتحاد الأوروبي.