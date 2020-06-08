تعليم شمال غزة تناقش مع الصحة والداخلية سير امتحانات الثانوية العامة

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، اليوم، اجتماعاً مع ممثلين عن وزارتي الصحة والداخلية، للتباحث في سير امتحانات الثانوية العامة، بعد مرور أسبوع على انطلاقها.

وحضر الاجتماع مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومديري الدائرتين الإدارية والفنية أ. جواد صالحة، و أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة أبو عوكل، ومتابع النقاط الطبية في لجان الثانوية العامة د. علاء ربيع، ومدير العلاقات العامة في شرطة محافظة الشمال العقيد إبراهيم سحويل.

ورحب أ. العرابيد بالحضور كافة، مثمنا جهودهم في متابعة سير امتحانات الثانوية العامة، وفق إجراءات الحماية والسلامة.

كما أشاد أ. العرابيد بدور وزارتي الصحة والداخلية في إنجاح سير عملية الامتحانات، بالشكل والآلية المتفق عليها.

من جانبهما، أعرب كل من د. ربيع والعقيد سحويل عن ارتياحهما من سير الامتحانات دون أية إشكالات تُذكر.

كما أشادا بجهود المديرية والوزارة المتواصلة التي ساهمت في توفير الأجواء الملائمة للطلبة للتقدم للامتحانات، متمنين النجاح والتوفيق للجميع.