الإعلام الحكومي يصدر تقرير إنجازاته لشهر مايو المنصرم

غزة- الرأي

نشرت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي، تقرير عملها خلال شهر مايو المنصرم، حيث تم استعراض عمل الدوائر داخل الوزارة وخدماتها المقدمة للصحفيين ووسائل الإعلام وللمؤسسات في كافة المجالات التي تقوم بها الوزارة خصوصا خلال الوقت الحالي ومكافحة جائحة كورونا.

وفي مجال عمل دائرة التراخيص والمتابعة الإعلامية منحت دائرة التراخيص والمتابعة الإعلامية ترخيص وتجديد ترخيص مؤسسات إعلامية واعتماد فرق شبابية إعلامية عدد1 ، ومخاطبة الجهات المعنية لاستكمال ترخيص مؤسسات عدد2، والعمل على منح تسهيل مهمة عمل عدد3.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن إطلاق جائزة وزارة الإعلام السنوية لتقييم الأداء الحكومي 2020م.

كما ونظمت الوزارة لقاء نخبوي لرئيس المتابعة الحكومية مع شريحة الوجهاء ورجال الإصلاح، فيما أصدرت الوزارة بيانات وتصريحات عدد 2، وعملت على إنتاج أفلام قصيرة حول جهود الوزارات في مواجهة فايروس كورونا عدد 8 ، والعمل على نشر تقارير الحريات العامة عدد1 ، وتقارير رصد نبض السوشيال ميديا عدد3، وتقارير رصد الأخبار الحكومية عدد4.

كما وبلغت عدد زيارات واستقبال الوفود زيارة ،والخروج بالإيجاز الصحفي الخاص بكورونا عدد 6،واستضافات عبر وسائل الإعلام عدد21استضافة، والمشاركة في كافة اجتماعات لجنة الطوارئ الإعلامية الخاصة بكورونا والقيام بدورنا وفق المطلوب وعددها 9 اجتماعات متواصلة ، كما ونظمت الوزارة العديد من الدورات تدريبية عن بعد بواقع دورتين تدريبيتين لعدد 28 متدرب ، والعمل على التنسيق لمؤتمرات صحفية.

وعملت الوزارة على تصميم ونشر يافطات كبرى على مستوى محافظات غزة للتوعية وتوجيه المواطنين للالتزام بالإرشادات من خلال نشرعدد58 يافطة، وإنتاج بروموهات توعية إذاعية وتوزيعها على الإذاعات عدد1، كما و إنتاج البرنامج المرئي رأي الناس للتوعية وجهود الوزارات عدد3 حلقات.

وعلى صعيد الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، بلغت زيارات الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام عدد 90448 زيارة بمعدل 3015 زيارة يومية.

أما على صعيد انجازات إذاعة الرأي الفلسطينية خلال الشهر المنصرم، فتم إعداد خطط برامجية عدد2 (الخطة الرمضانية، خطة عيد الفطر) ، وإعداد برامج إذاعية عدد30، فيما بلغت عدد النشرات الإخبارية 75 نشرة إخبارية، فيما تم بث عدد 40 تقرير إذاعي ، واستضافة واستقبال ضيوف ومقابلات عدد40.

أما على صعيد صحيفة الرأي فقد تم نشر عدد 45 تقرير ومادة إعلامية.

كما وقامت وكالة الرأي بنشر مواد وأخبار حكومية عدد 542 مادة إخبارية حكومية، ونشر صور وبنرات وإنفوجرافيك عدد 182، ونشر بروموشن وفيديوهات عدد10، ونشرات إخبارية حكومية عدد11.

وبلغت عدد التغطيات الإعلامية 8 تغطية إخبارية، ونشر ألبومات الصور بواقع 19 ألبوم ، وعمل أيقونة على الموقع تضم مادة إعلامية في ملف حول كورونا في قطاع غزة عدد 1062 مادة إعلامية،

ونشرت وكالة الرأي الحكومية باللغة الإنجليزية بنشر مواد إعلامية، فيديوهات ونشرات عدد100 مادة إعلامية، كما وقامت الوكالة بإنتاج فيلم لقوات الأمن الوطني الأمن العام، فيما بلغت زيارات الموقع الإلكتروني375977 زيارة بمعدل 12128 زيارة يومية.