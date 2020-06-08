خدمات الطفولة: استفادة 1938 أسرة محتاجة من مشاريع رمضان الإغاثية

غزة- الرأي

قالت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية إن 1,938 أسرة محتاجة استفادت من المشاريع الإغاثية التي نفذتها الجمعية خلال شهر رمضان لهذا العام 2020، في منطقة الدرج شرق مدينة غزة.

وأوضح بلال البايض الأخصائي الاجتماعي في الجمعية، أن تكلفة المشاريع بلغت 167,514 شيكل، وذلك من أجل الوقوف بجانب الأسر المستورة خلال شهر رمضان وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وادخال الفرح لبيوتهم.

وبين، أن المشاريع كانت متنوعة ومتعددة كان أبرزها مشاريع الطرود الغذائية والطرود الصحية والمنظفات وافطار الصائم والمساعدات النقدية وتوزيع زكاة المال والفطر وكفالات الأيتام والأسر الفقيرة وكسوة العيد للأطفال والقسائم الشرائية.

وأعرب البايض، عن شكره لكافة المؤسسات وفاعلي الخير الذين عملوا على دعم مشاريع الجمعية من أجل مساندة ومساعدة الأسر الفقيرة في غزة المحاصرة.