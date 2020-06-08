نائبان يشككان بتطبيق قرار التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال

نابلس- الرأي

شكك النائب محمد الطل، بنية السلطة تطبيق قرار التحلل من اتفاقيات السلام الموقعة مع الاحتلال والإدارة الأمريكية، على أرض الواقع وبشكل حقيقي وليس تشويقا إعلاميا أو لتخفيف الغضب في الشارع الفلسطيني.

وأوضح النائب الطل، في تصريحات صحفية خص بها صحيفة "البرلمان" أن الشعب والقيادة الفلسطينية هما الخاسر الوحيد من هذه الاتفاقيات التي التزاما بكل ما جاء فيها خاصة في الملحقات الأمنية، وفي المقابل تنصل الجانب الإسرائيلي والأمريكي من كل واجباتهم والتزاماتهم، مما أضر بالقضية الوطنية ومحاولة الفلسطينيين استرداد حقوقهم.

وطالب الكل الوطني باتخاذ موقف وطني استراتيجي شامل يعيد اللحمة للشعب وينهي الانقسام، ويخرج ببرنامج وطني لمقاومة خطة الضم، ويلغي بشكل قاطع أي اتفاقيات مع الاحتلال والإدارة الأمريكية، وذلك من خلال إعادة تفعيل منظمة التحرير بمشاركة جميع الفصائل للوقوف أمام المخططات الخطيرة.

وأشار النائب الطل، أن معاهدات السلام لم يستفيد الفلسطينيون منها أي شيء فالاحتلال سوق لوجود هذه الاتفاقيات، وفي الحقيقة غير ذلك فهو يقوم بالتغول والتوسع الاستيطاني وتغير المعالم الجغرافية والتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني بشكل يومي.

النائب منى منصور

من جانبها، قالت النائب عن محافظة نابلس منى منصور:" إن قرار "عباس" الانسحاب من اتفاقيات السلام الموقعة مع الولايات المتحدة والاحتلال جاء كقفزة في الهواء ودون أي تطبيق فعلي أو أثر على أرض الواقع".

وأوضحت النائب منصور أن هذا القرار جاء للاستهلاك الإعلامي ومحاولة إرضاء الشعب الفلسطيني وذلك رداً على مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لضم أراضٍ من الضفة الغربية، مشيرة إلى أن تطبيق قرار السلطة في رام الله بحاجة لوحدة وطنية من جميع فصائل الشعب الفلسطيني.

ودعت السلطة الفلسطينية في رام الله للعودة الى الحاضنة الشعبية وتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام، وإطلاق العنان لحرية الرأي والتعبير بما يخدم القضية الفلسطينية.

ودعت منصور، لعقد الإطار الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية لاتخاذ مواقف استراتيجية قادرة على مواجهة مخططات الاحتلال، وتفعيل القضية الوطنية في الشارع العربي والإسلامي والعالمي، وللتأثير على الاحتلال والمجتمع الدولي لمحاولة استرداد حقوق الشعب الفلسطيني، وما دون ذلك ستبق هذه المواقف تصريحات إعلامية فقط.