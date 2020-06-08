وزارة الأسرى: تفاقم أزمة نقص الملابس للأسرى في سجني مجدو وعوفر

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن أسرى سجني مجدو وعوفر يعانون من نقص بالملابس الشخصية، وذلك بسبب ايقاف سلطات الاحتلال زيارات الأهالي في ظل جائحة كورونا منذ شهر مارس، ويعانون أيضا من حالة الاكتظاظ داخل أقسام الأسرى الموقوفين.

وأوضحت الوزارة، أن استمرار توقف زيارات عائلات الأسرى، التي تشكل السبيل الوحيد لتوفير الملابس ساهم في تفاقم الأزمة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس التي توفرها إدارة سجون الاحتلال في "الكانينتا"، والتي يتكبد الأسرى في شرائها بدلاً من أن توفرها لهم، وهذا يشمل الكثير من الاحتياجات المعيشية الأخرى للأسرى .

وطالبت الوزارة الصليب الأحمر الدولي بضرورة التدخل والضغط على سلطات الاحتلال بادخال ملابس للأسرى ، اضافة للتخفيف من عدد الأسرى الموقوفين داخل غرف السجون في ظل جائحة كورونا لمنع تفشي الوباء بينهم .