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الصحة: أكثر من 1.6 مليون تحليل مخبري خلال الثلث الأول من العام 2020

08 حزيران / يونيو 2020 12:20

الصحة: أكثر من 1.6 مليون تحليل مخبري خلال الثلث الأول من العام 2020
الصحة: أكثر من 1.6 مليون تحليل مخبري خلال الثلث الأول من العام 2020

غزة- الرأي

أكدت وزارة  الصحة أن الطواقم الصحية المخبرية أجرت أكثر من 1.6 مليون تحليل مخبري خلال الثلث الأول من العام 2020.

وذكر مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة أ. عميد مشتهى أن مختبرات مستشفيات وزارة الصحة أجرت قرابة 1.4 مليون تحليل طبي، فيما أجرت مختبرات الرعاية الأولية قرابة 160.5 ألف تحليل مخبري.

كما لفت أ. مشتهى إلى أن الطواقم المخبرية في المختبر المركزي أجرت 57.4 ألف تحليل، فيما أجرت مختبرات الصحة العامة 13.5 ألف تحليل وأجرت مختبرات علوم الأمراض (الباثولوجي) أكثر من 3 آلاف تحليل طبي مخبري.

وتبذل الكوادر الصحية المخبرية في وزارة الصحة جهوداً كبيرة إلى جانب المساعدة في تشخيص الأمراض والمساعدة في العلاج، جهودا كبيرة في المحافظة على البيئة و الصحة العامة للمواطنين.

كما برز دور الكوادر الطبية المخبرية بقوة في الكشف عن المصابين بفيروس كوفيد 19 داخل مراكز الحجر الصحي والحفاظ على المواطنين ومنع انتشار المرض داخل مراكز الحجر.

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