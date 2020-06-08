صحة البيئة: نسعى بشكل مستمر لتحسين جودة مياه البحر

غزة- الرأي

أكدت دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة، أن طواقمها بالتعاون مع سلطة جودة البيئة وبلدية غزة تسعى بشكل مستمر لتحسين جودة مياه البحر بغزة ووقف تلوث مياه البحر الناجمة عن تدفق مياه الصرف الصحي، مشيرة إلى أن تحسنات ملحوظة تطرأ على مياه البحر نتيجة للجهود المبذولة في ذات المجال.

وأشار القائم بأعمال مدير دائرة صحة البيئة المهندس خالد الطيبي إلى أن آخر تحليل خلال شهر مايو الماضي أوضح انخفاضاً في نسبة تلوث مياه البحر مقارنة مع التحاليل التي أجريت خلال شهر إبريل من العام الجاري.

ولفت المهندس الطيبي إلى أنه وعلى الرغم من التحسن الملحوظ لمياه البحر، إلا أنه لاتزال هناك محاذير للسباحة في العديد من المناطق، لافتاً إلى أن التلوث فقط على الشواطئ وأنه لم يلحق الضرر بالصيد أو الثروة السمكية.

وبين المهندس الطيبي أن مشاريع تسعى إلى تحسين جودة مياه البحر وتقليل نسب التلوث، تصطدم بإجراءات الاحتلال التعسفية والتي تمنع ادخال المعدات الخاصة بهذه المشاريع.

كما أشار المهندس إلى أن أزمة كورونا الحالية منعت وفداً من الخبراء من الوصول إلى قطاع غزة بسبب الظروف العالمية الناتجة عن الوباء، مؤكداً أن قطاع غزة سيشهد خلال الأشهر والسنوات المقبلة تحسنا تدريجياً وملحوظاً لمياه البحر حال تم انشاء المشاريع الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي.