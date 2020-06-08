لجنة التربية بالتشريعي تتفقد المستشفى الأوروبي للاطلاع على جهوزيته

غزة- الرأي

تفقد وفدٌ من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية برئاسة د. خميس النجار رئيس اللجنة الصحية، وعضوية كلا من النواب د. سالم سلامة ود. يوسف الشرافي، والنائب يونس أبو دقة، مستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة، للاطلاع على سير العمل فيه في ظل جائحة كورونا ومدى جهوزيته لاستقبال الحالات خاصة وأنه يقترب من معبر رفح ويحتوي على الإمكانيات اللازمة لذلك.

وكان في استقبالهم د. يوسف العقاد مدير المستشفى، د. عاطف الكرد مندوباً عن وزارة الصحة، والطاقم الإداري في المستشفى الأوربي، كما حضر د. عبد الناصر صبح ممثلا عن منظمة الصحة العالمية، برفقة د. عبد اللطيف الحاج.

وناقش الحضور العديد من القضايا والعقبات التي تواجه المستشفى في حال تم تخصيصه لاستقبال حالات جائحة كورونا، والتي كان أبرزها نقص التجهيزات الطبية ومستلزمات الوقاية والفحوصات المخبرية، وقلة الكوادر الطبية والإدارية، والحاجة للتدريب العملي لهم في التعامل مع المرضى.

واطلع الوفد على عمل إدارة المستشفى الأوربي وطاقمه الطبي والإداري في الإشراف على ثلاثة مدارس مجاورة له، والتي تشمل النزلاء والقادمين من معبر رفح، والمحجورين فيه صحياً لمدة 21يوماً.

