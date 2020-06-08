الأوقاف: مؤسسات رسمية وأهلية تنفذ حملة موسعة لتنظيف مقبرة الشيخ رضوان

غزة- الرأي

نفذت مؤسسات رسمية وأهلية وفرق شبابية تطوعية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حملة تنظيف موسعة لمقبرة الشيخ رضوان، في إطار الجهود المبذولة من أجل المحافظة على المقابر وإظهارها بصورة حضارية.

بدوره بين د. محمد سالم مدير أوقاف غزة أن هذه الحملة جاءت بمبادرة كريمة من مركز المشروع الخيري الشبابي، وبمشاركة عدة مؤسسات رسمية وأهلية.

وتابع: "شكلت الحملة لوحة رائدة رائعة في العمل التطوعي، حيث شملت تنظيف المقبرة وإزالة المخلفات وطلاء جدرانها الخارجية وتعليق لافتات لمنع الدفن في المقبرة لعدم وجود أماكن، مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الخطة التي وضعتها لجنة متابعة المقابر بالأوقاف بإشراك مؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية في المحافظة على المقابر وصيانتها وتنظيفها.

وأضاف: "أن مقبرة الشيخ رضوان تعد من المقابر المملوءة والتي تمنع وزارة الأوقاف الدفن فيها، وتهيب بمواطنين كافة الالتزام بعدم الدفن فيها".

وثمن سالم جهود كافة الجهات المشاركة في حملة التنظيف والداعمين لها على ما بذلوه من أجل المحافظة على المقابر وتنظيفها، منوهًا بأن هذه الجهود جاءت استشعارًا بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه أمواتنا.