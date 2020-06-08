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تضمنت شتلاتٍ وبذوراً

مكافحة المخدرات تضبط كمية من مادة "البانجو" المخدرة

08 حزيران / يونيو 2020 12:33

مكافحة المخدرات تضبط كمية من مادة "البانجو" المخدرة
مكافحة المخدرات تضبط كمية من مادة

غزة- الرأي

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة كمية من أشتال وبذور "البانجو" المخدرة، خلال مهمة لعناصرها شرق مدينة غزة.

وقال المقدم عايد صالح مدير فرع "المكافحة" بمحافظة الشمال، إنه تم ضبط سبعة كيلوجرامات من مادة "البانجو" المخدرة، إلى جانب 45 شتلة و1500 بذرة من نفس المادة، وذلك خلال كمين مُحكم في منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة.

وأضاف في تصريح مقتضب، أنه تم خلال المهمة توقيف ثلاثة من تُجار المخدرات بحوزتهم الشتلات والبذور المخدرة، وهم (هـ، ج)، و(أ، س) و(إ، ز)، المطلوبون لإدارة المكافحة على ذمة قضايا إتجار وترويج مخدرات.

ولفت المقدم صالح إلى أنه تم إحالة القضية والمضبوطات إلى جهات الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكداً على مواصلة "إدارة المكافحة" جهودها بكل قوة في محاصرة آفة المخدرات، وحماية المجتمع من أخطارها.

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