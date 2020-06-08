الدفاع المدني يخطر عدداً من محطات الوقود المخالفة

غزة- الرأي

أخطرت فرق الأمن والسلامة بالدفاع المدني، عدداً من محطات الوقود المخالِفة للسلامة العامة بالمحافظة الوسطى؛ من أجل تسوية أوضاعها، وتطبيق إجراءات السلامة العامة.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية الدورية التي تنفذها إدارة الأمن والسلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني، على جميع محطات الوقود في محافظات قطاع غزة.

وأشار العقيد رامي العايدي مدير الدفاع المدني بالمحافظة الوسطى إنه خلال الجولات التفتيشية تم توجيه إخطارات لعدد من المحطات بالمحافظة؛ من أجل تطبيق إجراءات وشروط السلامة العامة فيها؛ حفاظاً على حياة المواطنين، ومنعاً لوقوع أية مخاطر نتيجة مخالفتها لتلك الإجراءات.

ولفت "العايدي" إلى أنه تم إيقاف توريد الوقود عن إحدى المحطات المخالفة لحين تسوية أوضاعها واتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة.