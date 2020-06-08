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بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

بلدية خان يونس تفتح جدارية احياءً ليوم البيئة العالمي

08 حزيران / يونيو 2020 12:51

بلدية خان يونس تفتح جدارية احياءً ليوم البيئة العالمي
بلدية خان يونس تفتح جدارية احياءً ليوم البيئة العالمي

خان يونس- الرأي

افتتحت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بالتعاون وزارة الشباب والرياضة ومركز شباب الأمة جدارية بيئية في مدخل الكراج المركزي للسيارات بحي المحطة، وذلك بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من الشهر الجاري والذي يحمل هذا العام شعار (التنوع البيولوجي) والذي يأتي ضمن مبادرة بلدنا نظيفة 2020م، ومبادرة وطن الشبابية. 
وشارك في الفعالية رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ومدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ورئيس قسم الحدائق والمتنزهات م. عمر مطر، ورئيس قسم النظافة أ. محمـد الأغا، ووكيل وزارة الشباب والرياضة أ. أحمد محيسن والطاقم الإداري بالوزارة، والمدير التنفيذي لمركز شباب الأمة أ. وجدي عزام.
ويأتي افتتاح الجدارية لتجسيد التمسك بالأرض والهوية وضرورة الحفاظ على البيئة في ظل الظروف السائدة.

بلدية خان يونس تفتح جدارية احياءً ليوم البيئة العالمي 103392205_3022093417879184_8982330173271709149_o 102905270_3022093091212550_3725460787659492399_o 103335490_3022093304545862_6061174967096307128_o
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