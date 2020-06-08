بلدية خان يونس تفتح جدارية احياءً ليوم البيئة العالمي

خان يونس- الرأي

افتتحت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بالتعاون وزارة الشباب والرياضة ومركز شباب الأمة جدارية بيئية في مدخل الكراج المركزي للسيارات بحي المحطة، وذلك بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من الشهر الجاري والذي يحمل هذا العام شعار (التنوع البيولوجي) والذي يأتي ضمن مبادرة بلدنا نظيفة 2020م، ومبادرة وطن الشبابية.

وشارك في الفعالية رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ومدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ورئيس قسم الحدائق والمتنزهات م. عمر مطر، ورئيس قسم النظافة أ. محمـد الأغا، ووكيل وزارة الشباب والرياضة أ. أحمد محيسن والطاقم الإداري بالوزارة، والمدير التنفيذي لمركز شباب الأمة أ. وجدي عزام.

ويأتي افتتاح الجدارية لتجسيد التمسك بالأرض والهوية وضرورة الحفاظ على البيئة في ظل الظروف السائدة.