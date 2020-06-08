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بلدية خان يونس تناقش مقترح مشروع إعادة تدوير النفايات

08 حزيران / يونيو 2020 01:01

بلدية خان يونس تناقش مقترح مشروع إعادة تدوير النفايات
بلدية خان يونس تناقش مقترح مشروع إعادة تدوير النفايات

خان يونس- الرأي

شاركت بلدية خان يونس في الاجتماع التمهيدي لمناقشة مقترح مشروع إعادة تدوير النفايات الصلبة لإنتاج الكهرباء والغاز الطبيعي باستخدام تقنية الهضم الجاف والذي تم عبر منصة برنامج التواصل الاجتماعي(. (ZOOM.
وشارك في اللقاء رؤساء بلديات خان يونس م. علاء الدين البطة وعبسان الكبيرة د. محمود أبو دارز وبني سهيلا أ. حماد الرقب وخزاعة م. شحدة أبو روك، ومدير مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة للهيئات المحلية في محافظات خان يونس ورفح والوسطى د. علي برهوم ، ود. تهاني أبو دقة مدير مؤسسة دامور لتنمية المجتمع واستشاري المشروع د. حمزة المغربي من لبنان، ومدير دائرة التنمية والاستثمار ببلدية عبسان الكبيرة د. أحمد أبو إسماعيل، ومسئولة العلاقات الدولية ببلدية خان يونس هيا الأغا.
وتم خلال اللقاء توضيح الوضع الحالي لقطاع النفايات الصلبة في محافظة خان يونس وآليات العمل الحالية ليتم التطوير عليها لتتوافق مع المشروع المستقبلي لإعادة تدوير النفايات الصلبة لإنتاج الكهرباء والغاز الطبيعي وإعادة استخدام البواقي .ومن خلال النقاش تم شرح طبيعة المشروع والكميات المتوقع انتاجها والآليات المقترحة لإدارة المشروع من خلال الإطار القانوني، وطرق التمويل، وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على إعداد دراسة بيئية واجتماعية ترفق مع مقترح المشروع.

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