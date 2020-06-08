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الزراعة تطمئن المواطنين بشأن الشمام والبطيخ في غزة

08 حزيران / يونيو 2020 01:30

غزة- الرأي

أكدت وزارة الزراعة في غزة، أن كل المنتجات الوطنية، بما فيها البطيخ والشمام سليمة وآمنة وذات جودة عالية، مبينةً أنها تخضع لأنظمة الفحص والرقابة وخالية من المتبقيات.

وقال مدير العلاقات العامة بالوزارة لـ "الرأي" فايز الشيخ، إن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة قامت بفحص عينات من الشمام للتأكد من سلامتها، ولم يثبت إصابته بأي أمراض.

وذكر الشيخ، إن طواقم الوزارة الفنية تتواصل مع المزارعين في الحقل، وتقدم كافة الخدمات الارشادية التي من شأنها حماية المنتج المحلي.

وأهاب بالمواطنين إلى عدم الالتفات لكل ما يطعن بالمنتجات الوطنية التي نفتخر بها، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع مع الجهات المختصة أي شكاوى بالخصوص.

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