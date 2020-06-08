المالية: صرف رواتب "طموح 2" غدًا الثلاثاء

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) عن شهر مارس الماضي غدًا الثلاثاء.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيكون عبر كافة فروع بنك البريد.
عاجل |
08 حزيران / يونيو 2020 01:39
غزة- الرأي
أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) عن شهر مارس الماضي غدًا الثلاثاء.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيكون عبر كافة فروع بنك البريد.
14:22الشباب والرياضة تنفذ زيارات ميدانية للمشاريع الريادية الصغيرة
10:49لجنة تعزيز السلوك.. مشاريع لاستئصال جذور الأزمات بغزة
13:39المالية: صرف رواتب "طموح 2" غدًا الثلاثاء
12:20الصحة: أكثر من 1.6 مليون تحليل مخبري خلال الثلث الأول من العام 2020
13:01بلدية خان يونس تناقش مقترح مشروع إعادة تدوير النفايات