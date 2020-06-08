المالية: صرف رواتب "طموح 2" غدًا الثلاثاء

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) عن شهر مارس الماضي غدًا الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيكون عبر كافة فروع بنك البريد.