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المالية: صرف رواتب "طموح 2" غدًا الثلاثاء

08 حزيران / يونيو 2020 01:39

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) عن شهر مارس الماضي غدًا الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيكون عبر كافة فروع بنك البريد.

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