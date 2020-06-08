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الشباب والرياضة تنفذ زيارات ميدانية للمشاريع الريادية الصغيرة

08 حزيران / يونيو 2020 02:22

الشباب والرياضة تنفذ زيارات ميدانية للمشاريع الريادية الصغيرة
الشباب والرياضة تنفذ زيارات ميدانية للمشاريع الريادية الصغيرة

غزة- الرأي

نفذت وزارة الشباب والرياضة- صندوق دعم الشباب، زيارات ميدانية للمشاريع الريادية الصغيرة "دلني على السوق" الممولة من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، صباح اليوم الاثنين، وشملت الزيارة مشاريع زراعية وإنتاج حيواني ومركز تدريب للخط العربي في بيت حانون وغزة والمحافظة الوسطى.


وضم الوفد المهندس رائد عوض منسق مشاريع "دلني على السوق" وغسان محيسن مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، ومحمد نادر النوري قمر الزمان مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، حيث تم الاطلاع على سير المشاريع بعد حصولها على المبلغ المخصص للتمويل، وأبدى مدير المؤسسة الماليزية إعجابه بقدرة الشباب على إنجاز المرحلة الأولى من المشاريع والبدء في تنفيذ الإجراءات العملية على الأرض لبدء الإنتاج والاستفادة من المشاريع، وقال محمد قمر الزمان أن المؤسسة الماليزية تهدف لمساندة الشباب الفلسطيني وتوفير مصدر دخل في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.


كما أشاد المهندس رائد عوض منسق المشاريع بالوزارة بما نفذه الشباب في المشاريع والانطلاق نحو تحقيق مصدر دخل اعتمادا على القدرات الذاتية واستغلال الموارد المتوفرة.
وأكد عوض أن الوزارة تشجع على تنفيذ المشاريع الريادية ودعمها كونها تعتبر فرصة مناسبة تتلاءم مع الواقع الصعب في محافظات غزة وانحسار فرص العمل.
يذكر أن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا تمول (١٤) مشروعا رياديا بإشراف صندوق دعم الشباب، وسيتم إضافة تمويل المشاريع التي تشملها الحاضنة الماليزية، بقيمة (٥٣) ألف دولار.

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