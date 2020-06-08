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أبو مرزوق: شلح قدم نموذجًا لحركة مقاومة واضحة الهدف

08 حزيران / يونيو 2020 03:08

وكالات-الرأي:

نعى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. موسى أبو مرزوق الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح الذي توفي مساء السبت بعد مرض عضال ألمّ به.

وقال أبو مرزوق في تسجيل مصور "نعزي أنفسنا وشعبنا وأمتنا وحركة الجهاد الإسلامي وذويه وزوجته وأولاده وعائلته الكريمة"، مضيفًا "رحم الله أبا عبد الله، كان نعم الأخ والصديق والقائد الوطني الذي نفتقده اليوم".

وتابع أبو مرزوق: نسأل الله الكريم أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجمعه من النبيين والصدّيقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا.

وأردف: لقد كان هذا القائد الوطني الكبير خطيبًا ومفوهًا ومثقفًا وصادق القلب ونقي السريرة، وكان يعرف الطريق الصحيح الذي وضع حركة الجهاد الإسلامي الغراء عليه بعد استشهاد القائد فتحي الشقاقي.

وأشار أبو مرزوق إلى أنه قد مرّ على حركة الجهاد وضع صعب وظروف قاسية، لكنه حمل الأمانة، وقدّم نموذجًا لحركة مقاومة نقية السريرة، وواضحة الهدف في اتجاه تحرير فلسطين.

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