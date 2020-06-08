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مرة: شلح رمز مقاوم على مستوى فلسطين والأمة

08 حزيران / يونيو 2020 03:09

رأفت مرة
رأفت مرة

وكالات-الرأي:

قال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في منطقة الخارج رأفت مرة إن الدكتور الراحل رمضان شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي قد غادر في وقت صعب يتزامن مع صفقة القرن ومخطط الضم الإسرائيلي للضفة الغربية.

وأشار مرة في كلمة له خلال تأدية واجب العزاء الذي أقامته حركة الجهاد الإسلامي في بيروت إلى أن الدكتور شلح قد تسلم الأمانة في أواسط التسعينيات في ظرف سياسي صعب بعد مؤتمر مدريد واتفاق أوسلو.

وأضاف أننا كما واجهنا مخطط مدريد وأوسلو بوحدتنا ومقاومتنا، فإننا اليوم مستمرون في مواجهة صفقة القرن ومخطط ضم الضفة حتى التحرير والعودة.

وأشاد مرة بمناقب القائد شلح، مؤكدًا أنه كان مقاومًا على مستوى الكلمة والقلم والموقف والسلاح في فلسطين وخارجها.

وتابع: لقد كان الدكتور الراحل رمضان شلح رمزًا على مستوى فلسطين والأمة والعالم نظرًا لما مثّله من موقع في قيادة المقاومة.

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