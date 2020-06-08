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اعتقالات الاحتلال تتصاعد بالقدس منذ مطلع 2020

08 حزيران / يونيو 2020 03:45

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فلسطين المحتلة - الرأي

قال المختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة إنه باعتقال أكثر من 20 مواطنًا مقدسيًا الليلة الماضية، يكون قرابة (45%) من إجمالي الاعتقالات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري كانت في مدينة القدس المحتلة.

واعتبر فروانة في منشور له عبر صفحته بـ"الفيسبوك" أن هذه نسبة كبيرة وغير مسبوقة، مشيرًا إلى أن نسبة المعتقلين في القدس خلال ذات الفترة من العام الماضي بلغت (34.6%) من إجمالي الاعتقالات في كافة المحافظات الفلسطينية.

وأوضح أن مجمل الاعتقالات في مدينة القدس خلال العام المنصرم شكلت ما نسبته (37%) من اجمالي الاعتقالات الإسرائيلية في كافة المحافظات خلال ال عام2019.

وأشار إلى أن ان الاعتقالات في المدينة تُسجل ارتفاعًا كبيرًا ولافتًا، مؤكدًا أن حكومة الاحتلال تُصعد من قمعها للمقدسيين.

وحذر فروانة من أن المؤشر خطير، وأن هناك استهداف إسرائيلي متصاعد بحق القدس والمقدسيين.

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