مباحث التموين تُحرر 30 محضرًا لتجار مُخالفين برفح وخانيونس

غزة- الرأي:

حررت مباحث التموين بمحافظة خان يونس "26" محضر تنوعت ما بين ضبط واتلاف نتيجة مخالفة قوانين وشروط الصحة والنظافة العامة المعمول بها داخل المنشئات التجارية والغذائية، فيما تم تحويل "7" قضايا للدوائر المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وذكر الرائد في المباحث رائد أبو زرقة رئيس قسم مباحث التموين بخان يونس أنه خلال الأسبوع الماضي جرى تفقد "355" منشأة.

وأوضح أن المنشآت التي تفقدتها المباحث شملت مخابز ومطاعم ومصانع وصيدليات وبقالات ومولات تجارية والبسطات العشوائية داخل الأسواق الشعبية، وذلك برفقة اللجنة الغذائية الكبرى بالمحافظة.

من جانبه، قال الرائد حماد أبو جزر مدير دائرة مباحث التموين برفح: "إن المباحث حررت أربعة محاضر ضبط وإتلاف بحق تجار عرضوا سلعاً منتهية الصلاحية شملت القهوة وزيت دوار الشمس ومشروبات غازية ومزيل دهون".

ولفت الرائد أبو جزر إلى أن هذه المحاضر حُررت أثناء جولة ميدانية على الأسواق برفقة لجنة الرقابة الغذائية في وزارة الاقتصاد الوطني.