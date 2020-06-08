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الاحتلال الإسرائيلي يبحث تعليق التسهيلات لتفشي "كورونا"

08 حزيران / يونيو 2020 04:09

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فلسطين المحتلة - الرأي

يبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون "كورونا" اليوم الإثنين، الارتفاع المتجدد بالإصابات بالفيروس بعد فتح سوق العمل وتعليق إجراءات العزل.

وناقش الوزراء الإسرائيليون إمكانية تعليق بعض التسهيلات، فيما سيتم تأجيل حركة القطارات إلى الأسبوع المقبل، علما أنها كانت من المفروض أن تستأنف عملها صباح اليوم.

وأجل "كابينيت كورونا" استئناف عمل سكك الحديد وحركة القطارات أسبوعًا آخر على الأقل. وسيتم إعادة النظر في عودة القطار إلى النشاط بعد أسبوع واحد، وذلك على ضوء تجدد انتشار الفيروس.

وتذرع نتنياهو بمعاودة فيروس "كورونا" على الانتشار، حيث أوصى ضرورة تطبيق إجراءات صارمة للحد من الفيروس، والتعجيل في تشريع القانون الذي يمكن جهاز الأمن العام "الشاباك" مكافحة كورونا.

وشدد على ضرورة زيادة الإجراءات الصارمة تجاه منتهكي إرشادات المطاعم والشاطئ والمتنزهات وكذلك ضد كل من لا يتقد في تعليمات وضع الكمامات.

ووفقا للتقديرات، فإنه خلال الأيام القريبة المقبلة ستظهر معطيات علمية أكثر دقة وتسمح بأن تتخذ الحكومة قرارات بشأن إلغاء جزء من التسهيلات المخطط تنفيذها أو التريث لفترة أطول.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، عن تشخيص إصابة 111 شخصا بكورونا، بالـ24 ساعة الأخيرة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 298، بينما عدد الخاضعين لتنفس اصطناعي انخفض إلى 23 مريضا، حيث ارتفاع عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 2474 إصابة.

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