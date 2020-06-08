وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تُحرر 30 محضرًا لتجار مُخالفين برفح وخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية اعتقالات الاحتلال تتصاعد بالقدس منذ مطلع 2020 وكالة الرأي الفلسطينية 122 حالة وفاة كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم وكالة الرأي الفلسطينية نادي الأسير: مخاوف انتشار الكورونا بين الأسرى ما تزال قائمة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم ست منشآت غرب سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر ستة مواطنين بهدم مساكنهم بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية مرة: شلح رمز مقاوم على مستوى فلسطين والأمة وكالة الرأي الفلسطينية أبو مرزوق: شلح قدم نموذجًا لحركة مقاومة واضحة الهدف وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والرياضة تنفذ زيارات ميدانية للمشاريع الريادية الصغيرة وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب "طموح 2" غدًا الثلاثاء
أخبار » الأخبار العبرية

نتنياهو: لم نحصل على الضوء الأخضر من واشنطن للبدء بالضم

08 حزيران / يونيو 2020 06:49

الداخل المحتل-الرأي:

قال رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، "إن الإدارة الأمريكية لم تمنح إسرائيل حتى الآن الضوء الأخضر للبدء بتطبيق سيادتها على مناطق من الضفة الغربية بما فيها منطقة "غور الأردن"". 
 
وأضاف نتنياهو، خلال اجتماعه مع رؤساء المستوطنات، "هناك خلافات في الرأي مع الأمريكيين حول مساحة الأراضي التي سيتم ضمها والتي تحيط بالمستوطنات المعزولة".
 
وأوضح أنه المطلب الأمريكي الوحيد من "إسرائيل" بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب هو اتفاق مبدئي على خوض مفاوضات مع الفلسطينيين.
 
وأشار نتنياهو إلى أن الولايات المتحدة تسمي ما يراد التحاور عليه بالدولة الفلسطينية "ونحن لا نسميها بهذه التسمية".
 
وذكر أنه ينوي اشراك رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية في ترسم الخرائط، مؤكدًا أن "إسرائيل" ستحتفظ بالسيطرة الأمنية وحرية التنقل كما هو الحال عليه الآن.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة: استفادة 1938 أسرة محتاجة من مشاريع رمضان الإغاثية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟