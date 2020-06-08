نتنياهو: لم نحصل على الضوء الأخضر من واشنطن للبدء بالضم

الداخل المحتل-الرأي:

قال رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، "إن الإدارة الأمريكية لم تمنح إسرائيل حتى الآن الضوء الأخضر للبدء بتطبيق سيادتها على مناطق من الضفة الغربية بما فيها منطقة "غور الأردن"".



وأضاف نتنياهو، خلال اجتماعه مع رؤساء المستوطنات، "هناك خلافات في الرأي مع الأمريكيين حول مساحة الأراضي التي سيتم ضمها والتي تحيط بالمستوطنات المعزولة".



وأوضح أنه المطلب الأمريكي الوحيد من "إسرائيل" بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب هو اتفاق مبدئي على خوض مفاوضات مع الفلسطينيين.



وأشار نتنياهو إلى أن الولايات المتحدة تسمي ما يراد التحاور عليه بالدولة الفلسطينية "ونحن لا نسميها بهذه التسمية".



وذكر أنه ينوي اشراك رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية في ترسم الخرائط، مؤكدًا أن "إسرائيل" ستحتفظ بالسيطرة الأمنية وحرية التنقل كما هو الحال عليه الآن.