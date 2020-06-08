حماس تستغرب محاكمة الأردن لأسير في سجون الاحتلال

غزة- الرأي:

عبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن استغرابها مما صدر اليوم الإثنين ٢٠٢٠/٦/٨ عن محكمة أمن الدولة الأردنية من محاكمة أسير فلسطيني معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي وعدد من أقاربه على خلفية أعمال مقاومة للعدو.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي "إننا نعتبر أن فلسطين هي القضية المركزية للأمة، بمستوياتها كافة، الرسمية والشعبية، واجبهم جميعا إسناد شعبنا الفلسطيني وتعزيز صموده، ودعم مقاومته ومناهضة كل مشاريعه ومخططاته، وليس تجريم ومحاكمة من يقوم بهذا الواجب النابع من أصالة هذه الأمة، فضلا عن كون أحد ممن تم محاكمتهم أسيرا في سجون العدو".

وأكد برهوم أن عدونا المشترك، أردنيين وفلسطينيين وكل دول المنطقة، هوالاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الإحلالي ومشاريعه التي تستهدف النيل من الأمة ومقدراتها وشعوبها وأنظمتها.

وأضاف برهوم "مطلوب منا جميعا مواجهة المؤامرات والمشاريع التصفوية التي يحاول هذا العدو فرضها علينا وعلى دول المنطقة، لذلك نستهجن أن تتم هذه المحاكمة وهذا القرار في الوقت الذي يسعى الاحتلال لتنفيذ مخططاته بضم الضفة وغور الأردن وتهويد الأقصى".