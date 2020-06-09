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إذاعة إسبانية: الحكومة تخطط لعودة الجماهير إلى الملاعب في يوليو

09 حزيران / يونيو 2020 03:42

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كشفت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، عن أن الحكومة الاسبانية تخطط لإعادة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم مجددًا في يوليو المقبل، وذلك بعد انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، وقالت الإذاعة وفقًا لأحد مصادرها داخل الحكومة الاسبانية إن عودة الجمهور لملاعب المبارايات سيكون في شهر 7 تقريبا، ويعتمد ذلك على معايير معينة وعدد محدد من الأفراد.

وأشارت الإذاعة إلى أن إسبانيا تقترب من الدخول إلى المرحلة الثالثة للتعايش مع الوباء العالمي، وحال إن تمت خطوة إعادة الجماهير ستكون مقصورة على رياضتي القدم والسلة فقط.

كان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، قد أكد أنه مؤيد لعودة الجماهير مرة أخرى ولكن في بعض الملاعب فقط، في الوقت الذي يرى فيه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز بأنه "لا يمكن أن يكون هناك جماهير في مجال واحد دون الآخر؛ معتبرًا أن ذلك ليس من العدل".

وقال تيباس فى تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "عندما نستطيع عودة الجماهير سنفعل، يجب أن يكون هناك جماهير، قبل أسابيع قليلة بدا كل شيء مستحيلاً".

وأضاف: "في هذه الأوقات يجب دراسة الوضع، الآن ما يقلقني هو عودة المنافسة، أرى الكثير من الاسترخاء في هذه الأيام الأخيرة وهذا يقلقني كثيرًا ".

وتستأنف مسابقة الدوري الإسباني بداية من يوم 11 يونيو الجارى، بعد توقف طويل، لمدة 3 أشهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى هذا الموسم برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدى ريال مدريد، صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة، بعد مرور 27 جولة.

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