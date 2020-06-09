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يوفنتوس يغري البرازيلي ميلو بـ3 أضعاف راتبه في برشلونة

09 حزيران / يونيو 2020 04:11

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن نادي يوفنتوس الإيطالي، عرض على البرازيلي أرثر ميلو لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، 3 أضعاف راتبه في البارسا، من أجل إغرائه بالقدوم إلى قلعة "تورينو" في الميركاتو المقبل، ويرغب يوفنتوس وبرشلونة في إجراء صفقة تبادلية بين الطرفين ينتقل خلالها البوسني ميراليم بيانيتش إلى البارسا، على أن يرحل ميلو إلى اليوفي، ولكن تبقى المسألة معقدة من جانب ميلو فقط الذى لا يريد الخروج من ملعب "كامب نو".

ووفقا لما ذكرته إذاعة راديو كتالونيا الاسبانية، فإن يوفنتوس سوف يقوم بالضغط على ميلو هذا الأسبوع، حيث يعتقد مسئولو السيدة العجوز أن اللاعب الشاب على استعداد للسماع للعروض.

وأشارت الإذاعة الاسبانية إلى أن يوفنتوس سوف يعرض على ميلو 3 أضعاف راتبه الحالي في برشلونة، من أجل الموافقة على الانتقال للبيانكونيري من الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن آرثر لعب 23 مباراة مع برشلونة منذ انطلاق الموسم بكل المسابقات وسجل خلالهم أربعة أهداف وصنع مثلهم لزملائه.

وكان برشلونة قد تعاقد مع أرثر ميلو مقابل 30 مليون يورو فى صيف 2018 من جريميو البرازيلى، ووصفه الكثيرون فى البداية بأنه تشافى هيرنانديز الجديد، بفضل رؤيته المميزة فى خط الوسط وقدرته الكبيرة على الاحتفاظ بالكرة، لكن تعرض لعدة انتقادات بسبب عدم ثبات مستواه وسلسلة إصاباته المتكررة.

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