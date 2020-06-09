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باريس سان جيرمان يقرر الاستغناء عن قائده نهاية الموسم

09 حزيران / يونيو 2020 04:21

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قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الاستغناء عن قائده البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا نهاية الموسم الجاري، حيث كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم عن أن مواطنه ليوناردو المدير الرياضي للنادي أبلغ اللاعب بأن عقده الذى ينتهي في 30 يونيو المقبل لن يتم تجديده، ليفتح المجال أمام رحيله في الصيف.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ35 عامًا لم يوافق على تخفيض راتبه من أجل البقاء في قلعة "بارك دي برينس"، ليفتح المجال أمام ناديه السابق ميلان للعودة من جديد حيث سبق ولعب له من 2009 حتى 2012.

وساهم سيلفا في تتويج ميلان بلقب الدوري الايطالي موسم 2010-11 ثم غادر مع زلاتان إبراهيموفيتش إلى باريس سان جيرمان في العام التالي، ليكون امامه فرصة للعودة مجددا إلى زميله السابق.

وأشارت الصحيفة الفرنسية أيضا إلى أن غيفرتون الإنجليزي بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي يرغب في التعاقد مع سيلفا.

في الوقت الحالي ، من المتوقع أن يبقى سيلفا مع باريس سان جيرمان للفترة المتبقية من موسم 2019-20 ، بسبب استئناف موسم دوري أبطال أوروبا في أغسطس، بعد إلغاء الدوري الفرنسي.

ودخل تياجو سيلفا تاريخ الدوري الفرنسي من أوسع أبوابه، بعد تتويج باريس سان جيرمان مؤخرا بلقب الدوري عقب إلغاء الموسم، حيث أصبحا أكثر اللاعبين المتوجين بالمسابقة عبر التاريخ.

تياجو سيلفا أصبح أكثر المتوجين من اللاعبين بلقب الدوري الفرنسي برصيد 7 مرات بالتساوي مع زميله بالفريق ماركو فيراتي.

وتصدر باريس سان جيرمان جدول المسابقة برصيد 68 نقطة متفوقا على أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني بـ 12 نقطة، ويبتعد عن المركز الثالث الذي يحتله رين بـ 18 نقطة، قبل 10 جولات من نهاية الموسم.

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