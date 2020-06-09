6 طرق لحماية نفسك من عمليات الاحتيال خلال التسوق عبر الإنترنت "أونلاين"

أصبح تواصل المستخدمين عبر الإنترنت لتلبية احتياجات التسوق في تزايد، لكن في نفس الوقت فإن هذا يقابله زيادة في عدد المحتالين الذى هم على استعداد للاستفادة من هذا الأمر، ووفقًا لشركة الأمن السيبراني BrandShield، كانت هناك زيادة كبيرة في مواقع الويب المسجلة تحت أسماء نطاقات خادعة تهدف إلى خداع المستهلكين لمشاركة المعلومات الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان.

وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، ففي شهر أبريل وحده، كانت هناك زيادة بنسبة 140٪ في مواقع الويب الجديدة المسجلة بكلمة "Costco" في الدومين وزيادة 41٪ في المواقع التي تحتوي على كلمة "Walmart”، وفقًا لبيانات BrandShield.

وقال يوآف كيرين، الرئيس التنفيذي لشركة براند شيلد لـ Business Insider: "لقد شهدنا طفرة في الأنشطة التي يقودها الاحتيال والتصيد الاحتيالي والمبيعات المزيفة" وأضاف: "ما يحدث الآن هو أن الناس في جميع أنحاء العالم انتقلوا إلى الإنترنت، فالناس يجلسون في المنزل دون القيام بأي شيء، ومشاهدة التلفاز، والدخول على الإنترنت، فمن الطبيعي أن يزداد الاحتيال عبر الإنترنت في الوقت الحالي."

وقد أفاد ليفي أن عدد المواقع المزيفة التي تتنكر كعلامة مشهورة تضاعفت منذ بداية فيروس كورونا ونتيجة لذلك، دخلت BrandShield مؤخرًا في شراكة مع الشركة للمساعدة في تحييد أكثر من 150 موقعًا للتصيد الاحتيالي والاحتيال والتي تمثل حوالي 90٪ من هجمات الأمن السيبراني للشركة.

كما ذكر يوآف كيرين الكيفية التي يمكن بها للعلامات التجارية والمستهلكين على حد سواء تجنب احتيال التجارة الإلكترونية أثناء التسوق عبر الإنترنت أثناء الوباء وذلك كما يلى:

- تحقق من التحقق الرسمي من الموقع

في حين أنه قد يبدو من الواضح التأكد من أنك على موقع ويب رسمي للشركة، قال كيرين أنه من السهل الضغط على رابط خارجي والعثور على صفحة تبدو متشابهة بشكل ملحوظ، وقال يجب البحث عن علامات التحقق ومراجعة عناوين URL مرتين وثلاثية.

وقال: "إن أول شيء أوصي به للمستهلكين هو التأكد من أنهم سيذهبون إلى الموقع الرئيسي والرئيسي للشركة". "لذا في حالة Levi’s، انتقل عبر Levis.com وتأكد من أنك على هذا الموقع للتحقق مما إذا كانت هناك شهادة تثبت أن هذا موقع ويب حقيقي."

- احذر من صفقات أو خصومات الطرف الثالث

في حين أن معظم المتسوقين يبحثون دائمًا عن أفضل سعر وطرق تسجيل صفقة على عملية شراء، قال كيرين يجب مراقبة الكوبونات أو العروض الخاصة الأخرى الموجودة على مواقع الطرف الثالث، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال: "كثير من الناس يبحثون دائمًا عن صفقات جيدة ويفكرون هذا خصم 10٪ "، لكن كن حذرًا جدًا عند [الضغط فوق هذه].

- راقب التصيد الاحتيالي على وسائل التواصل الاجتماعي

يمثل التصيد الاحتيالي على وسائل التواصل الاجتماعي تهديدًا، حيث قالت كيرين إنه كان "يرتفع بشكل ملحوظ" في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مدى سهولة ورخص إنشاء حساب مزيف على Instagram أو Twitter مخصص للتصيد.

وقال: "عادةً ما يبدأ =المحتالون عبر وسائل التواصل الاجتماعي= بنشر مشاركات مشروعة، وفي مرحلة ما، إما أن يرسلوا رسائل خاصة لأفراد يقومون بالاحتيال، أو يضعون رابطًا إلى مواقع احتيالية أو تصيد".

- اعلم أن الشركات الصغيرة المملوكة بشكل مستقل ليست محصنة

على الرغم من أن تجار التجزئة الكبار مثل أمازون، والمارت، وليفي أهداف سهلة للمحتالين، فإن هذا لا يعني أن المحتالين يتجنبون الشركات الأصغر حجماً والمملوكة بشكل مستقل، وقال كيرين: "إن ذلك ليس بالضرورة مجرد تهديد للشركات الكبيرة، فهو يؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي هي في الواقع بمعنى ما الأكثر تعرضًا".

-تحقق جيدًا من رسائل البريد الإلكتروني المريبة للعمل

وفقًا لكرين، فإن ارتفاع العمل عن بُعد جعل الأفراد أكثر عرضة لخدع التصيد من خلال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص الكلام الشفوي الذي يحدث عندما يكون جسديًا في مساحة مكتبية يمكن أن تساعد في منع الزملاء من فتح محتوى خطير.

-رفع الوعي بالاحتيال عبر الإنترنت

قال كيرين إن أحد أكبر التحديات في منع عمليات الاحتيال عبر الإنترنت هو التأكد من أن كل من عامة الناس والشركات الكبرى على دراية بنقاط ضعفهم تجاه الاحتيال والتصيد الاحتيالي فيه المركز الأول، إذا كنت صاحب عمل، فعليه بتعليم موظفيك بشأن التصيد الاحتيالي، وإذا كنت مستهلكًا فعليه بمواصلة القراءة بشأن عمليات الاحتيال واليقظة عند التسوق عبر الإنترنت.