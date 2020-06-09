النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2525)  الثلاثاء 9/6/2020

2004م سلطات الاحتلال الصهيونيّ تعتدي على أهالي قرية الزاوية قرب نابلس ، الذين احتجّوا على أعمال الجدار الفاصل في أراضيهم ، على مدار يومين ، و أصيب ما لا يقلّ عن 100 فلسطينيّ خلال الاحتجاجات.