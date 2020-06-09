http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2525) الثلاثاء 9/6/2020
أخبار فلسطينية
محكمة تلغي قرار عباس منح «المسكوبية» في الخليل للبعثة الروسية f
رئيس الوزراء الفلسطيني يهدد بسحب الاعتراف بإسرائيل
حماس تنتقد محاكمة الأردن 5 أشخاص لتخطيطهم عمليات طعن ضد إسرائيليين
مشعل: فلسطين والمقاومة خسرت القائد رمضان شلح برحيله
القيادي الطويل يدعو لبناء استراتيجية قائمة على المقاومة لمواجهة الضم
»إسرائيل تقرصن مجدداً أموال المقاصة
أخبار إسرائيلية
إسرائيل توقف تخفيف قيود كورونا بعد ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية
اسرائيل ترفض وصول وزير خارجية ألمانيا إلى رام الله
محكمة العدل العليا تلغي قرار الرئيس الفلسطيني بمنح “المسكوبية” للبعثة الروسية ـ (فيديو)
«كحول لفان» بقيادة غانتس يتحفّظ على ضم الضفة
ماذا وراء استدعاء نتنياهو لمستشاره الأميركي؟
نتنياهو: لم نحصل على الضوء الأخضر من واشنطن لبدء الضم
169 إصابة جديدة بكورونا لدى الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية
محكمة إسرائيلية تأمر بتحويل أموال فلسطينية لصالح عملاء للاحتلال
اخبار دولية
الجنائية الدولية: اتفاقات اوسلو لا تمنع المحكمة من ممارسة
رايتس ووتش: إسرائيل بنت منذ 1948 نحو 900 بلدة يهودية وترفض بناء بلدات…
أكثر من سبعة ملايين إصابة بكورونا حول العالم
منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا “يزداد سوءا” عالميا
كورونا يغرق الاقتصاد العالمي في أسوأ تدهور منذ 150 عاما
أخبار عربية
عاهل الأردن: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية
الخارجية الأردنية تبحث مع مسؤولين أوروبيين خطورة قرار الضم الإسرائيلي
«الأزهر للفتوى» يحرّم بيع المتعافين لبلازما الدم
السعودية تغلق 71 مسجداً لعدم الالتزام وتحذر من 8 عادات
مصر تطرح أول لقاح عالمي في سبتمبر
»الأردن: محاكمة سائق شاحنة تسبّب في إصابة 110 أشخاص بكورونا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
رئيس الوزراء الفلسطيني يهدد بسحب الاعتراف بكيان الاحتلال الإسرائيلي
الجزائر: تبادل للاتهامات بين زعيمين معارضين على خلفية التعاطي مع السلطة
نائب سابق لرئيس «الشاباك»: إسرائيل كانت تريد كل مقترحات وقف النار خلال «الجرف…
بمشاركة قيادات حكومية.. مسيرة جماهيرية في رام الله رفضا لمخطط الضم الإسرائيلي والعالول…
الاحتلال يدرس عودة زيارات الأهالي ونادي الأسير يحذر من انتشار وباء “كورونا” بين…
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة تطال أكثر من 30 مواطنا بينهم قيادات…
الشرق الأوسط
محمود العالول: إلغاء الاتفاقات كان مساراً إجبارياً
الخليج الإماراتية
محكمة تلغي قرار عباس منح «المسكوبية» في الخليل للبعثة الروسية
الأهرام المصرية
عريقات يجري مباحثات متعددة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في فلسطين
الشروق المصرية
رئيس الوزراء الفلسطيني يهدد بسحب الاعتراف بإسرائيل
عريقات: سلطة الاحتلال تعمل على تفريغ القدس من أبنائها الفلسطينيين
الغد الأردنية
بمظاهرة اليسار ضد الضم حتى الصحفيين اعتبروا هدفا
هل تحولت إسرائيل لقوة تنفيذية لسياسة أميركا في سورية؟
حرب 1967: هل يعيش العرب “نكسة جديدة” في الذكرى الـ53 للهزيمة؟
“وادي السيلكيون” مشروع جديد للاحتلال الإسرائيلي يهدد هوية القدس المحتلة
الشرق القطرية
مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شمالي غزة
قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة غالبيتهم من القدس المحتلة
الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
حماس تستغرب محاكمة الأردن لأسير في سجون الاحتلال
تسجيل إصابة بفيروس كورونا لشاب من جنوب الخليل
الاحتلال يعتقل المرابطة هنادي حلواني وشابًا مقدسيًا آخر
"الأعلى للقضاء" بغزة يعلن استئناف العمل في محاكم الصلح والبداية
قرارات بالإبعاد لأشهر عن الأقصى واستدعاء شاب للتحقيق
تحرير 30 محضراً لتجار مخالفين في خانيونس ورفح
حرائق تأتي على مئات الدونمات جنوب شرق طوباس
مواطنون من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتجون على قتل "الحلاق"
أجهزة السلطة تعتقل أسيرًا محررًا وطالبًا جامعيًا
القدس المحلية
الأسيرات في كرب يكابدن ظلم السجان بإرادة قوية
فنان مجهول يرسم الأمريكي “فلويد” على الجدار العنصري في بيت لحم
١٦٩ إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
كيلة: فحوصات عشوائية تكشف إصابة شاب بكورونا في الظاهرية
عائلة الأسير نظمي عصفور تدحض رواية الاحتلال بشأن اتهامه بتنفيذ عملية "حجر يعبد"
متطوعون ينظفون مقبرة الشيخ رضوان
معايعة تلتقي اتحاد الصناعات التقليدية والسياحية
الشوا تعلن استئناف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة
الحياة الجديدة
وادي السيليكون.. مشروع احتلالي يهدف إلى طمس معالم القدس وتهويدها
الخارجية الإسرائيلية: الضم سيضر بالعلاقات مع ألمانيا
اشتية: سحب اعترافنا بإسرائيل سيكون على الطاولة
الأيام
»اللاجئة فتحية ترفض مغادرة مخيم جنين إلا إلى زرعين
»ارتفاع الوفيات بكورونا بين الجاليات الفلسطينية إلى 122
»بلدية تل أبيب تنبش قبور اليافيين لإقامة مشروع سكني
»نفي فلسطيني لمزاعم إسرائيلية عن إحباط عملية ضد الاحتلال
»مزارعو الأغوار يسابقون الزمن لاستكمال الحصاد قبل افتعال الحرائق من الاحتلال
»مخيم جنين: اللاجئ إبراهيم أبو سرية شاهد على مرارة النكبة والنكسة
وكالة صفا
حماس: مطلوب خطوات عملية لمنع مخطط "الضم"
الاحتلال يعتقل مقدسيين ويبعد آخرين عن المسجد الأقصى لعدة أشهر
مشعل: شلَّح كان حريصا على استقلالية قرار "الجهاد"
جيش الاحتلال يعترف بتعزيز ضرباته الجوية في دولتين عربيتين
وزراء خارجية منظمة التعاون يناقشون "خطة الضم" بعد غد
وقفة أمام مقر الحكومة تنديدا بفصل الصحفي إياد حمد
الزراعة بغزة تؤكد سلامة البطيخ والشمام المحلي
تنمية أريحا توزع طرودًا غذائية ومُعقمات على 202 أُسرة
الخارجية: تشكيل لجنة حكومية لمتابعة إجلاء العالقين
وكالة الرأي الفلسطينية
حماس تستغرب محاكمة الأردن لأسير في سجون الاحتلال
تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" لشاب جنوب الخليل
بلدية غزة تتحدث لـ"الرأي" حول أكشاك الواجهة البحرية
الاحتلال الإسرائيلي يبحث تعليق التسهيلات لتفشي "كورونا"
اعتقالات الاحتلال تتصاعد بالقدس منذ مطلع 2020
122 حالة وفاة كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم
نادي الأسير: مخاوف انتشار الكورونا بين الأسرى ما تزال قائمة
الاحتلال يخطر بهدم ست منشآت غرب سلفيت
فلسطين اليوم
القائد "ابو هادي": سرايا القدس تطورت في عهد الدكتور شلَّح عتاداًَ وقوة وأصبحت رقماً صعباً أمام العدو
الحزب الجمهوري التونسي: الدكتور شلح رمزاً للحق والعودة والكفاح
ملتقى علماء المغرب العربي: مواقف الدكتور شلح ثابتة ستبقى خالدة تشحن همم الأمة لتحرير فلسطين
السيد عبد الملك الحوثي: الدكتور شلح بذل دوراً مشرفاً محورياً في جهاد الأعداء
رئيس وزراء العراق السابق عبد المهدي: شلح عرف جيداً كيف يميز بين الصديق
الرئيس عباس يقدم التعازي للقائد "النخالة" برحيل د.شلح
وفاة طفل بعد وقوعه في حوض مياه في الخليل
بالصور زوارق الاحتلال تطلق النار صوب الصيادين في بحر السودانية وقنابل إنارة شرقي القطاع
نائب الأمين العام لحزب الله: فقدنا شخصا صادقا ليس في تاريخه الا فلسطين
المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج: الدكتور شلح ترك ارثاً مشرفاً
الخارجية الفلسطينية تعلن تشكيل لجنة حكومية لمتابعة إجلاء العالقين إلى أرض الوطن
سرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً نحو بيت عزاء الدكتور شلح
وفد حكومي يقدم واجب العزاء بوفاة د. رمضان شلح
سما نيوز
ئيس الوزراء: رواتب الموظفين هذا الشهر ستعتمد على الامكانيات المالية المتوفرة...
الجنائية الدولية: اتفاقات اوسلو لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها على فلسطين
صرَخَت "إنه معوّق" واياد يبكي "أنا معها"... تفاصيل مؤثرة عن حياة الشهيد الحلاق ولحظاته الأخيرة!!
تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب من بلدة الظاهرية جنوب الخليل
إدارة ترامب: تنفيذ الضم أو تأجيله قرار إسرائيلي.. وأمر واحد من شأنه أن يؤجل فرض "السيادة" على الضفة!
كوخافي: الجيش الاسرائيلي يستمر بالتصدي للتهديدات عن طريق حرب سرية او خفية
تفاصيل - محادثات متعددة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في فلسطين
سفير فلسطين في الهند: لا إصابات بكورونا في صفوف الجالية
عرب 48
مقدسيون من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتجّون على إعدام الشهيد الحلاق
المشافي الإسرائيلية ترفض استقبال المرضى الفلسطينيين بعد وقف التنسيق الأمني
أمن السلطة الفلسطينية ارتكب 149 انتهاكا بحق المواطنين خلال أيار
إخطارات بهدم مساكن بالخليل وسلفيت ومخطط استيطاني يهدد الطبيعة
مخاوف انتشار كورونا بين الأسرى الفلسطينيين ما تزال قائمة
وكالة وفا
الحكومة تقرر تنفيذ مشاريع تنموية في الأغوار
المالكي: رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية رد قانون ...
فتوح يطلع السفير الروسي على الاوضاع الراهنة
جنين: الديمقراطية تحيي الذكرى الـ 34 لاستشهاد ...
حرائق تأتي على مئات الدونمات جنوب شرق طوباس
تسجيل إصابة بفيروس كورونا لشاب من الظاهرية
حدث في مثل هذا اليوم
- 9 حزيران (يونيو)
- 2006م استشهاد سبعة من أفراد عائلة غالية الفلسطينية وإصابة نحو أربعين فلسطينياً بجراح ضحية الإرهاب الصهيوني في قصف الزوارق الحربية الصهيونية على المصطافين على شاطئ بحر بيت لاهيا في قطاع غزة.
- 2006م مروحيات الاحتلال تغتال 3 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف على سيارتهم شرق جباليا والشهداء هم: الشقيقان باسل وأحمد عطا الزعانين (26-21معاما)، وخالد يوسف الزعانين (24 عاماً).
- 2004م سلطات الاحتلال الصهيونيّ تعتدي على أهالي قرية الزاوية قرب نابلس ، الذين احتجّوا على أعمال الجدار الفاصل في أراضيهم ، على مدار يومين ، و أصيب ما لا يقلّ عن 100 فلسطينيّ خلال الاحتجاجات.
- 1985م الجيش الإسرائيلي يقرر تقليص الشريط الحدودي المحتل في جنوب لبنان إلى عمق عشرين كيلومتراً.
- 1970م انتخاب الرئيس ياسر عرفات قائداً عاما لقوات الثورة الفلسطينية.
- 1968م المؤتمر الصهيوني السابع والعشرون في مدينة القدس المحتلة وهو أول مؤتمر يعقد في القدس المحتلة بعد احتلال شرق القدس "البلدة القديمة" في أعقاب حرب حزيران 1967م.
- 1967م القوات الإسرائيلية تحتل مرتفعات الجولان السورية ذات الطبيعة الجبلية الاستراتيجية. أصدر البرلمان الإسرائيلي قرار بضمها إلى الدولة العبرية في كانون أول (ديسمبر) 1981.
- 1948م وقف إطلاق النار بين الجماعات اليهودية المسلحة والجيوش العربية في الحروب العربية - الإسرائيلية الأولى.