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"الأعلى للقضاء" بغزة يعلن استئناف العمل في محاكم الصلح والبداية

09 حزيران / يونيو 2020 05:04

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غزة-الرأي


أعلن المجلس الأعلى للقضاء بغزة، استئناف العمل بكافة القضايا أمام محاكم الصلح والبداية بدءاً من اليوم الثلاثاء مع إعطاء الأولوية للقضايا ذات اللاصق الأحمر وقضايا القتل وقضايا الموظفين الجزائية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ب غزة محمد عابد، في بيان وصل الراي نسخة عنه ، أنه تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة الضوابط والتعميمات الواردة من الجهات الطبية والمختصة من حيث تناسب أعداد المتقاضين مع أماكن انعقاد الجلسات، وعدد الحضور في مرافق المحكمة والتباعد الجسدي والالتزام بلبس اللثام الطبي بالإضافة إلى: "منع تواجد أي مواطن ليس له عمل رسمي باستثناء أصحاب العلاقة المباشرة".


 

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