ورشة عمل تناقش تأسيس جمعية تعاونية زراعية للشباب

غزة-الرأي

نظم مبادرو بنك الشباب للمشاريع الحيوية والتنموية ورشة عمل بعنوان نحو عمل تعاوني شبابي لتأسيس جمعية تعاونية زراعية بالتعاون مع مركز الأمل الشبابي وبرعاية وزارة الشباب والرياضة، ومشاركة وزراة العمل ووزارة الزراعة.

وجاءت الورشة في إطار تعزيز توجه الشباب نحو العمل التعاوني الاقتصادي والاجتماعي في مجال الزراعة وفي إطار خلق فرص ممكنة للشباب وضمن مبادرات "بنك الشباب" برعاية وزارة الشباب والرياضة.

حيث حضر الورشة ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، والعمل، والزراعة ، ولفيف من الشباب من تخصصات زراعية وصناعة غذائية ومختصين ومهتمين بالمشروع وفريق العمل القائم عليه.

حيث تناولت الورشة عرضاً لأهم الإسهامات والتطورات في مشروع الانتاج الزراعي والحيواني الذي يعمل عليه الفريق منذ عدة أشهر للبدء في وضع أولى الخطوات التنفيذية على ارض الواقع وايضاً لأخذ بعض الإقتراحات والأفكار من الفريق الشبابي التابع للمشروع.

وصرح م.كايد جربوع مدير دائرة اعداد المشاريع بوزارة الشباب والرياضة أهمية هذه المشاريع التي تدعم وتخدم قطاع الشباب لتنميته إبراز دور الشباب الإيجابي للوصول لحالة من محاولة خلق عائد مادي يعود على الشباب بالنفع ولتحقيق الاعتماد الذاتي.

وبدوره قال بهاء السر مدير دائرة المراكز والاتحادات في وزارة الشباب والرياضة إن هذه المشاريع تُمثل حاضنة أساسية لأفكار الشباب الريادية والخلاقة التي من شأنها أن تساهم في تعزيز دعم شريحة الشباب حيث ستصب في خدمتهم لما فيه من منفعة لهم، مبدياً شكره لطاقم العمل على جهوده المبذولة في هذا الشأن.

كما وعرض ممثل وزارة العمل هاني جمعة حقائق حول نظام العمل التعاوني وآلياته، وأهم الإختلافات الجوهرية بينه وبين الجمعيات العثمانية داعياً الشباب الي مساهمتهم في الدخول لمثل هذه الجمعيات وتشكيلها والانتساب اليها بما يخدم مشاريعهم ويعود عليهم بالفائدة.

كما أبدى م. اكرم أبو دقة مدير دائرة وزارة الزراعة إستعداده الكامل للعمل لإنجاح هذه المبادرة حيث أثنى على هذه الخطوات ودعى لضرورة دعم وتبني مثل هذه الأفكار التي تدعم قطاع وشريحة الشباب.

وختاماً تناقش الحضور حول المشروعات المنوي تنفيذها وبالأخص مشروع *الأزولا وتربية الدواجن والانتاج الزراعي* حيث تم تبادل الحوار والنقاش مع الحضور بقيادة محمد ابو طه الذي أدار جلسة الحوار واستعرض أهم خطوات ومراحل التنفيذ المنوي البدء فيها وذلك كممثلاً عن فريق العمل التنفيذي.

يُذكر ان هذا المشروع هو ضمن مبادرة *بنك الشباب للمشاريع التنموية* والذي يهدف لدعم وتنفيذ وإنشاء مشاريع وأفكار ريادية تهم الشباب وتفيدهم وتعود عليهم بالنفع لما فيه من خدمة هذه الشريحة الهامة.